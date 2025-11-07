Era la jornada para sacar pecho y volver a recuperar “el orgullo de ser andaluz” tal y como aseguraba el vicesecretario de Política Autonómica y Análisis Electoral del PP nacional, Elías Bendodo, quien aprovechaba para dejar clara la influencia del modelo andaluz en toda la formación. “Feijóo quiere hacer lo que Juanma Moreno está haciendo en Andalucía. Que el modelo andaluz sea el modelo español porque hemos logrado darle la vuelta a Andalucía como un calcetín”, aseguraba durante su intervención en el plenario. Lo decía precisamente un día antes de que Isabel Díaz Ayuso intervenga ante ese mismo auditorio. Este sábado participará en el Congreso del PP andaluz junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; son los dos únicos barones autonómicos que asistirán.

Las palabras de Bendodo también recordaban el camino a seguir en la comunidad autónoma, “no tienen nada que ver los votantes socialistas con los que los gobiernan y nuestra política es estar con la gente”, llamando a esos votos que lograron la mayoría absoluta de Juanma Moreno y que ahora, tras la crisis de los cribados, están en cuestión. O quizás no, que diría Rajoy porque el ambiente que se respiraba ayer era de cierto alivio.

La crisis de los cribados no es la dana de Mazón, ha sido una de las frases más repetidas por los responsables populares. Entienden que ha sido grave pero que el asunto está controlado y que se está trabajando para poner las soluciones. Bendodo también lo decía en referencia a María Jesús Montero.

“Nos podemos presentar a las elecciones con un balance de Gobierno muy importante pero otras vendrán a Andalucía los fines de semana, nos pega la bronca y se vuelve el domingo”. Eso además de contraponer el modelo sanitario de la Junta y el que aplicaba el PP “Montero contrató 500 millones con la sanidad privada y luego Jesús (Aguirre entonces consejero de salud) y yo a ver cómo lo pagábamos”.

Sanidad pública

Otro dato revelador. Todos los oradores que ayer subieron a la tribuna tuvieron especial cuidado en hablar de la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales “Nos dimos cuenta de que las falsas banderas del socialismo eran todo mentira. Los andaluces nos volvemos a sentir orgullosos de ser andaluces y podemos tener la cabeza alta porque ya no estamos en el vagón de cola como nos dejaron los socialistas”.

En el centro

En la ponencia política que se ha aprobado por unanimidad, Carolina España ha defendido que el partido se sitúa en el diálogo, la centralidad y la moderación” dentro del arco político y defiende “la gestión frente al ruido” y el consenso frente al “bloqueo”. El documento se ha mantenido tal y como ha llegado hasta el Congreso, “Andalucía representa la vía del diálogo, el consenso y la responsabilidad”, en un tiempo “donde la crispación y confrontación parecen imponerse”; “el diálogo no es debilidad, es fortaleza”.

Pero también ha aprobado dos enmiendas de relevancia. Una sobre el acoso escolar, con el caso de la sevillana Sandra Peña muy presente, y la obra sobre la situación de la seguridad en el Estrecho.

Contra el acoso escolar

El diputado cordobés José Carlos García pidió incluir una propuesta contra el bullying. Así, el PP ha aprobado que todo menor que haya participado en un caso de acoso escolar deberá tener prohibido el uso del teléfono móvil y el acceso a redes sociales hasta los 18 años. “Una medida ejemplar y preventiva que pone el foco en la protección de las víctimas, corta la cadena del daño y refuerza la responsabilidad individual de quienes han participado en una conducta tan grave”.

La iniciativa del PP también hace un llamamiento a las autoridades europeas y a las grandes plataformas tecnológicas. Así, el Partido Popular de Andalucía insta a la Unión Europea a reforzar los mecanismos de protección digital para los menores y exige a las grandes compañías que gestionan redes sociales la implementación de herramientas efectivas para bloquear insultos, descalificaciones y comportamientos de acoso entre menores. No se trata solo de reaccionar, sino de prevenir, educar y proteger.

“Esta propuesta refleja nuestra visión humanista y reformista: unir educación, respeto y responsabilidad. No es una política punitiva, sino una apuesta por la reeducación, la prevención y la convivencia, para que los centros educativos andaluces sigan siendo lugares donde crecer en libertad, aprender en valores y construir una ciudadanía responsable”.

Mando único

La segunda enmienda aprobada reclama la implantación de un mando único en el Estrecho para reforzar la seguridad en la zona muy castigada por el crimen organizado y para mejorar los medios con los que cuentan las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

También se ha debatido y aprobado por unanimidad la ponencia de organización del PP. El responsable de la misma, Jorge Saavedra, destacó que el reglamento del PP-A se tiene que basar en los estatutos nacionales, que “nos encorsetan bastante y nos limitan, evidentemente”, pero va a tener un “toque andaluz”, lo que es la “vía andaluza” de Juanma Moreno.

“Este texto es una declaración de principio, un contrato de confianza también con nuestros afiliados, y nuestra hoja de ruta y nos compromete evidentemente con la transparencia, con la participación y con la ejemplaridad”.