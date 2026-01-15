Feijóo hará de "altavoz" y llevará el lunes a la Moncloa el rechazo "revelador" a la financiación de Montero

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que el próximo lunes será el "altavoz" del rechazo de todas las comunidades del régimen común, salvo Cataluña, de la nueva financiación autonómica. Así se lo trasladará a Pedro Sánchez en Moncloa en la reunión prevista para el día 19 de enero.

El líder popular destaca el "consenso" alcanzado por todas las comunidades autóomas "salvo una" y considera que éste es "revelador": "Han dicho de forma unánime que un condenado por malversación -en referencia a la negociación con el líder de ERC, Oriol Junqueras- no puede ser el arquitecto del nuevo modelo de financiación autonómica".

Según Alberto Núñez Feijóo, el camino emprendido por Sánchez "no responde a las necesidades de la gente, sino a la exigencias del separatismo". Por este motivo, anuncia que el lunes en Moncloa, en su reunión con el presidente del Gobierno, será "altavoz de lo que es justo" y ha advertido de que "no se puede seguir adelante con esto". Dicho esto, el presidente del PP sentencia rotundo: "no puede decidir el destino del dinero de toda España quien quiere salirse de ella".

Comparecencias

Asimismo, el PP ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y siete ministros, entre quienes figura la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, para informar, en su caso, de la reforma de la financiación autonómica.

La formación de Alberto Núñez Feijóo solicita la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso, órgano que sustituye al Pleno en periodo no ordinario de sesiones, para debatir esas comparecencias. Se prevé que el 28 de enero se debatan estas peticiones.

La pasada semana, el Grupo Popular ya registró la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno de la Cámara Baja para dar cuenta de "las actuaciones" para contribuir a la "plena restauración del orden democrático" en Venezuela. Este mismo miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, informará de este asunto ante el Pleno.

Además, el PP quiere que Sánchez rinda cuentas de la "escalada de casos de corrupción que afectan a su partido y a su Gobierno, ante la creciente alarma social generada por las últimas detenciones y registros en ministerios, empresas públicas y otros organismos del Estado", según ha señalado el partido en un comunicado.

Además, el PP exige a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dé explicaciones en el Parlamento sobre los acuerdos en materia de financiación autonómica realizados por el Gobierno de España con el "inhabilitado y condenado por malversación", Oriol Junqueras, que, a su juicio, "afectan gravemente a nuestro modelo territorial y fiscal, poniendo en juego la igualdad entre españoles".

Precisamente, todas las comunidades -salvo Cataluña- expresaron este miércoles su rechazo al nuevo sistema durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El PP considera que el modelo que intenta "imponer" el Gobierno "orilla el consenso" y supone una "deslealtad institucional y una traición a los españoles".

El PP reclama además que Montero explique las medidas que piensa poner en marcha el Ejecutivo para hacer frente a "las graves dificultades económicas" que sufren las familias españolas, especialmente las más vulnerables, que se traduce en unos datos de pobreza incompatibles con el "triunfalismo económico" del Ejecutivo, según los populares.

Negociación multilateral

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP, Juan Bravo, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que negocie la financiación con todas las comunidades autónomas, como lo hizo el expresidente Mariano Rajoy, y no solo con ERC en un intento de "comprar votos". No obstante, muestra sus dudas de que esta propuesta vaya a aprobarse en el Parlamento porque sus socios de investidura ya la han criticado. Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Espejo público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que también ha aseverado que es innecesario "entrar en el contenido" del nuevo modelo del Ejecutivo, dado que éste "sale viciado" desde el principio.

"No es una financiación extraordinaria. Eso es mentira", ha señalado el vicesecretario 'popular' al ser preguntado por los 21.000 millones de euros que ha anunciado el Gobierno que repartirá a las comunidades autónomas. "El reparto incorpora en esos 21.000 millones impuestos que ya son de las comunidades autónomas", ha matizado.

Juan Bravo ha achacado también a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haber negociado con "un partido independentista, que no cree en España, lo que se hace con el dinero de todos". Además, ha recordado que los socialistas "son los mismos que hicieron el sistema anterior en 2009".

En este contexto, ha planteado que el nuevo sistema se negocie con todas las Comunidades Autónomas en una mesa "multilateral", de manera "transparente" y compartiendo con todas ellas cuáles son las necesidades. De hecho, ha recordado que los retos de las autonomías son muchos sobre todo en Sanidad y en políticas sociales y ha adelantado que van a ser más porque ahora hay unos 10,5 millones de personas mayores, pero en unos años serán cerca de 15 millones.

"Va a haber una tensión", ha exclamado para concluir que solo esa necesidad ya requiere un nuevo sistema de financiación "pero compartido, con solidaridad, atendiendo a las variables, con el tema de las inversiones". En su opinión, esto es "mucho más serio que presentar un documento de 'power point'".