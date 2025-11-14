El examen de selectividad en Andalucía será del 2 al 4 de junio

Ya hay fecha para el examen de selectividad en Andalucía. Los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior que quieran cursar los estudios académicos se examinarán los días 2, 3 y 4 de junio del próximo año en la conocida oficialmente como Prueba de Acceso a la Universidad en su convocatoria ordinaria y el 30 de junio y 1 y 2 de julio en la edición extraordinaria. Las calificaciones de la convocatoria ordinaria se publicarán el 11 de junio.

Las fechas se recogen en el acuerdo adoptado por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía y publicado este viernes en el BOJA por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, ha informado en un comunicado recogido por Efe.

Las fechas elegidas están en sintonía con los periodos fijados en los años anteriores con el fin de hacerlas coincidir con las del resto de comunidades autónomas, lo que permite al alumnado andaluz concurrir en igualdad de oportunidades a las fases de adjudicación de plazas de todas las universidades públicas de España.

En esta convocatoria se continuará desarrollando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en la que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.

Con carácter general, se incrementará la horquilla del 20-25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes variarán dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

En todos los ejercicios de todas las materias se evaluará la corrección ortográfica, gramatical y léxica con el objetivo de valorar la capacidad expresiva de los estudiantes. Para ello se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación, si bien ese criterio seguirá penalizando más en las materias lingüísticas que en las no lingüísticas.