Los escolares estrenan la vacunación contra gripe la gripe en Andalucía

La consejera de Salud, Rocío Hernández, en el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe en el CEIP Pablo Picasso de Sevilla.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una nueva campaña de vacunación infantil contra la gripe, dirigida a más de 160.000 menores de entre seis y 59 meses, de los cuales unos 70.000 recibirán la inmunización en sus propios centros escolares, según ha anunciado este martes la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, durante una visita al CEIP Pablo Ruiz Picasso de Sevilla junto a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.

Además de los menores, desde este mismo lunes podrán vacunarse también los docentes de niños menores de cinco años, las embarazadas, puérperas y sus convivientes. Las citas están disponibles a través de Salud Responde, la aplicación móvil ClickSalud+ o directamente en los centros de salud.

La vacuna se administrará de forma inyectable en los centros sanitarios para los niños menores de dos años, mientras que para los mayores se empleará la vía intranasal, siempre que las familias autoricen previamente la inmunización mediante un formulario de consentimiento. El pasado año, el 65% de los menores escolarizados en Andalucía recibieron esta vacuna.

Durante su intervención, Hernández ha recordado que, en la pasada temporada gripal, más de 350 personas fallecieron en Andalucía a causa del virus, y que en los momentos de mayor circulación de virus respiratorios como la gripe, el VRS o la Covid-19, se llegaron a registrar hasta 1.000 hospitalizaciones semanales. “La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir infecciones graves y reducir ingresos hospitalarios”, ha subrayado.

La campaña, que alcanza su cuarta edición dirigida a menores de cinco años, ha demostrado una notable efectividad. “Gracias a la vacunación hemos logrado evitar hasta el 70% de ingresos hospitalarios por gripe grave en este grupo de edad”, ha asegurado Hernández.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Educativo ha animado a las familias a participar activamente en esta campaña, destacando que “la vacunación es clave para mantener los centros escolares como espacios seguros y garantizar la continuidad de la actividad educativa”.

Ambas consejeras han destacado la importancia de la colaboración entre las distintas áreas del Gobierno andaluz para poner en marcha iniciativas que redunden en beneficio de la población.

Calendario de la campaña general gripe-Covid

La campaña de vacunación se extenderá progresivamente al resto de grupos diana. A partir del 6 de octubre, comenzará la inmunización conjunta frente a gripe y Covid-19 en residencias de mayores, centros de discapacidad y entre profesionales sanitarios y sociosanitarios.

El calendario continuará incluyen más sectores poblacionales el próximo 14 de octubre, con personas de 80 años o más y grandes dependientes en domicilio; el 20 de octubre se incorporarán los mayores de 70 años y población con patologías crónicas; para el 27 de octubre se abrirá la campaña a personas de 60 años o más, trabajadores esenciales (fuerzas de seguridad, bomberos, protección civil), personal en contacto con animales e internos y trabajadores de centros penitenciarios.

A partir del 12 de noviembre, los centros de salud celebrarán jornadas de vacunación sin cita previa todos los miércoles, para facilitar el acceso a los grupos prioritarios.

La Consejería de Salud y Consumo ha destinado 23,67 millones a esta campaña de vacunación frente a la gripe, con una previsión de alcanzar a 1.690.000 andaluces.

Hernández ha aprovechado para hacer un llamamiento a la responsabilidad de los profesionales sanitarios, instándoles a vacunarse, al igual que ya lo hacen muchos docentes, tanto por su protección como por la de sus pacientes vulnerables.

La consejera ha agradecido públicamente la implicación del personal sanitario y la respuesta de las familias, y ha reiterado la importancia de mantener medidas preventivas durante la temporada gripal: uso de mascarilla ante síntomas compatibles, higiene frecuente de manos y vacunación de los grupos de riesgo.