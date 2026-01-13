La empresa S&P Global Ratings afirma que la propuesta de financiación autonómica restaría recursos al Estado

La reforma del modelo de financiación autonómica propuesta por el Ejecutivo reduciría las capacidades de financiación del Estado central al aumentarse las de las comunidades autónomas, lo que podría tener efectos sobre la calificación crediticia española, según ha avisado este martes la empresa S&P Global Ratings.

Este posible efecto sobre la calificación de España se derivaría de que las decisiones de gasto de las 15 comunidades de régimen común, al manejar un presupuesto mayor tras la reforma de la financiación, condicionarían en mayor medida la "salud financiera" de España.

S&P, que es una empresa estadounidense de calificación de riesgo, destaca que la potencial reforma del sistema de financiación supondría mayores recursos y, por lo general, tendría un efecto positivo en los presupuestos subnacionales. Sin embargo su configuración dejaría más expuestas a las comunidades autónomas en caso de desaceleración o recesión económica.

Las regiones recibirían más fondos, excepto Extremadura y Cantabria, que ya se benefician de los niveles de financiación más altos, aunque el impacto presupuestario relativo variaría según la región, destaca la entidad estadounidense, según recoge Europa Press en una nota.

S&P señala que la reforma afronta "importantes obstáculos" debido a la fragmentación política y la aritmética parlamentaria. Además, algunas comunidades autónomas podrían oponerse a la propuesta ante una "percepción de injusticia" en el trato relativo derivado del diseño del nuevo sistema.

"En el probable escenario de que el aumento de las transferencias a las regiones se gaste, al menos en parte, prevemos un impacto presupuestario negativo en el saldo de las Administraciones Públicas, salvo que se adopten medidas presupuestarias compensatorias", ha resumido S&P en un informe sobre el asunto publicado este martes.

En cuanto a la situación actual de las comunidades autónomas, S&P ha destacado que el fuerte aumento de los ingresos ha venido acompañado de un notable incremento del gasto pese a la vuelta de las reglas fiscales.

La agencia ha mencionado que los presupuestos regionales se estabilizarán y que habrá unas mejoras "automáticas" de las ratios de deuda que dejarán, aun así, las cuentas públicas vulnerables a posibles eventos adversos.

Por último, anticipa una mayor participación de los bancos en la financiación de las comunidades autónomas mediante préstamos y bonos, en paralelo a una menor dependencia de transferencias del Gobierno central. S&P considera que comunidades con un perfil fiscal más débil, como Murcia y Cataluña, combinarán recursos públicos y privados.