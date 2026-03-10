Los embalses de Andalucía suman catorce semanas consecutivas ganando agua

Los embalses de la comunidad autónoma andaluza se sitúan al 83,89% (9.298 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 83 hectómetros cúbicos y encadenan así catorce semanas consecutivas aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de 40 puntos respecto a la media de los últimos diez años, cuando estaban al 43,89%, con 4.865 hectómetros cúbicos, y de 42,6 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 4.722.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 83,56%, con 6.710 hectómetros cúbicos. Superan la media de los diez últimos años (3.433); y mejoran en 3.238 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.472.

Por su parte, las Cuencas Mediterránea Andaluza vuelve a ganar agua por segunda semana consecutiva y se sitúa en 74,96%, con 880 hectómetros cúbicos, lo que suponen trece más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (504 hectómetros cúbicos) y la del año pasado, cuando contenían 453 en este periodo.

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren el cuarto descenso consecutivo en sus reservas y se sitúan en 209 hectómetros cúbicos, uno menos respecto a la semana pasada, y se sitúan al 91,27% de su capacidad. La media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (188), y cuentan con siete hectómetros cúbicos menos que en la misma semana del año pasado, fecha en la que alcanzaban 216.

La cuenca que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz enlaza dos semanas bajando sus reservas al situarse en el 90,8% de su capacidad total, con 1.499 hectómetros cúbicos, catorce menos en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 901más que en la misma semana del pasado ejercicio, cuando se situaba en 598, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (740).

La reserva hídrica española está al 82,6% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.313 hectómetros cúbicos de agua, disminuyendo durante este período en 182 (el 0,3% de la capacidad total de los embalses).