El diputado del PP Pablo Venzal, sobre las mujeres afectadas por la crisis de los cribados: "Se contarán con los dedos de una mano"

El discurso del PP andaluz chirría frente al que mantiene el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en la crisis de los cribados. Si el pasado domingo, el portavoz parlamentario popular, Toni Martín, tildó de "fracaso" la manifestación que la asociación Amama convocó ante las puertas del Palacio de San Telmo, este viernes ha sido el diputado Pablo Venzal quien ha avivado la polémica con su intervención en el Parlamento de Andalucía.

Venzal ha explicado que "la Junta de Andalucía ha realizado 300.000 cribados. En BI-RADS 3, pruebas dudosas, son 3,5 por mil y de ese 3,5 por mil en BI-RADS 3, sólo el 2% presentan enfermedad". Así, el diputado del PP ha continuado su argumento afirmando que "de ese 2% que presenta enfermedad, vamos a ver a cuántas no se le ha notificado y cuántas son las perjudicadas". "Eso se verá en la vía de los tribunales y seguramente se contarán con los dedos de una mano", ha aseverado.

Este argumentario está muy alejado de la postura que está tomando el consejero de Sanidad, quien desde que se ha hecho cargo de la cartera ha "tendido la mano" a las mujeres para intentar solucionar cuanto antes la crisis de los cribados. De hecho, Sanz ha reiterado en la comisión parlamentaria de este viernes que se va a cumplir el compromiso de que todas las afectadas tengan hechas sus pruebas (ecografías y mamografías) pendientes antes del 30 de noviembre.

La Consejería de Sanidad ha identificado 2.317 mujeres con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3, de las que en torno al 90% son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos hallazgos.

Además, Sanz ha destacado que Andalucía supera por primera vez la media nacional de gasto sanitario por habitante, que ha crecido un 61 % desde 2018, gracias al "hito" de que actualmente se destinan 716 euros más por ciudadano que en la anterior administración socialista.

No obstante, las palabras de Venzal han levantado las críticas de los grupos de la oposición. "No son números Pablo Venzal, son mujeres", ha publicado en la red social X el parlamentario y secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.

Críticas a la ministra

Sanz ha criticado también que la ministra Mónica García viniera ayer a Andalucía a "amenazar" con llevar a los tribunales a la Junta por la crisis de los cribados del cáncer de mama, sin preocuparse por la situación de otras comunidades.

En una comparecencia parlamentaria para informar sobre los presupuestos andaluces para 2026 relativos a su consejería, Sanz se ha referido a los "cribados de los socialistas" para poner de manifiesto con distintas publicaciones de prensa lo que ocurre en esta misma materia en comunidades como Castilla-La Mancha o Asturias.

"La ministra vino ayer a darnos lecciones", ha censurado el consejero andaluz, quien ha reafirmado la intención del Gobierno de la Junta y su "compromiso indiscutible" por trabajar "con humildad, compromiso presupuestario y diálogo" con todos los colectivos para avanzar en la mejora de la sanidad pública.