Ni las cuentas ni la corrupción: el villancico se lleva toda la atención en el Parlamento

Tradicionalmente el Parlamento de Andalucía cerraba por Navidad aprobando el Presupuesto de la Junta para el año siguiente y cantando villancicos. Pero, a partir de 2012 la tradición se rompió y durante doce años en la Cámara andaluza no sonaron los cantes navideños hasta que el año pasado, el presidente Jesús Aguirre lo planteaba ante la Mesa del Parlamento para hacerlo causa común. No lo logró.

Se cantaron villancicos en el salón de plenos pero sólo con la participación de los diputados del PP, algunos de Vox y el personal del Parlamento andaluz que sí se sumó. Y en la sesión plenaria de este miércoles, cuando sus señorías están debatiendo los detalles de las cuentas para 2026 y los responsables de los grupos parlamentarios negocian las enmiendas que se van a aprobar, el comentario que corre por los pasillos y que acapara la atención mediática es el segundo ensayo del villancico con el que este jueves se dará por cerrada la Cámara hasta el año que viene. El primero ya ha tenido lugar en la mañana de este miércoles.

Resulta curiosa la dualidad de la Cámara ya que mientras en el salón de plenos, los diputados no sólo debatían de las diferentes partidas presupuestarias sino que seguían echándose en cara la corrupción y los casos de acoso machista, además de la polémica sobre el número de mujeres afectadas por los cribados, en la sala Alberto Jiménez Becerril, el personal de la casa y algunos diputados se decantaban por "Fuera las penas" "El burrito sabanero" o "La marimorena". La atención mediática, claro, ha estado centrada en los cantes, más que nada porque la novedad es siempre la noticia.

Una de las piezas claves de la interpretación musical es el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, que toca el cajón flamenco y marca el ritmo de la música, sobre todo después de que el granadino Jorge Saavedra, profesor de música y quien el año pasado estaba a la guitarra, haya dejado su escaño para centrarse en su trabajo en el Ayuntamiento de Granada así como en las labores orgánicas dentro del PP. Su puesto lo ha ocupado el diputado Miguel Ángel Ruiz, aunque Saavedra ha prometido que llegará mañana para ocupar su puesto con la guitarra.