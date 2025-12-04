"Conversemos más, mirémonos más", el Día de la Bandera reivindica la igualdad y el diálogo

Han pasado 48 años de aquel 4 de diciembre con las manifestaciones multitudinarias por las calles de Andalucía pero las reivindicaciones siguen siendo las mismas: Andalucía en pie de igualdad y con el diálogo como arma para conseguirlo a pesar de enorme polarización que vive la sociedad en estos tiempos. La celebración del Día de la Bandera en el Palacio de San Telmo por cuarto año consecutivo ha mirado al pasado y también al futuro y ha contado con una abanderada, la periodista almeriense Isabel Jiménez, que no había nacido en 1977 y que ha llamado a las nuevas generaciones a conocer esa historia.

El acto institucional empezaba con el despliegue de la bandera de Andalucía en el balcón principal del Palacio de San Telmo, una bandera, por cierto, más pequeña que en años anteriores debido al enorme nacimiento que hay instalado en la explanada principal de la Avenida de Roma. Tras el izado de la bandera en un mástil de doce metros en los jardines de la sede de la Presidencia de la Junta y la correspondiente interpretación del himno, Isabel Jiménez ha pronunciado un elogio muy personal a la enseña andaluza.

Presentadora de los informativos de Telecinco desde hace veinte años, la almeriense ha llamado al diálogo "en un momento como el que estamos viviendo, de continuo enfrentamiento y de buscar siempre la debilidad del otro, deberíamos pensar más en lo que nos une", ha pedido. "Conversemos más, mirémonos más, cantemos, bailemos y trabajemos en equipo, porque también nuestra bandera simboliza todo eso, nuestro carácter y nuestros valores de fuerza, de juventud y de valentía", según Jiménez, para quien si bien los andaluces "sabemos bailarnos la vida mejor que nadie", "yo la primera", eso no está reñido "con trabajar muy duro, con hacer las cosas con honestidad, con perseverancia y también con cierta ambición".

Una demanda que coincidía con la que hacía Alejandro Rojas-Marcos, impulsor de esta celebración institucional, cuando reclamaba lo mismo que se vivió hace 48 años. "Mucho pueblo, mucha unidad, mucha alegría y más en estos tiempos de choques, enfrentamientos, insultos y fango". El líder andalucista defendía "la unidad y las buenas maneras" en lo fundamental, "el choque derecha e izquierda está bien en las cuestiones de competencias pero en los que se refiere al poder andaluz, no vamos a ningún lado sin unidad".

La abanderada de este año reclamaba formación sobre la historia de Andalucía para las nuevas generaciones, "las nuevas generaciones deberían conocer esta parte de nuestra historia, ver esas imágenes de esos miles de andaluces recorriendo nuestras calles con las banderas, porque al final, gracias a aquellos andaluces, hoy nuestra tierra es la que es". "En la era de lo digital, de las redes sociales, en la que prevalece lo más impersonal y en la era de hablar con la inteligencia artificial, a mí no me veréis en esas, prevalece nuestra tradición, nuestra personalidad única de andaluces, y yo desde aquí lo reivindico".

Moreno y la financiación autonómica

El presidente de la Junta, encargado de cerrar el acto, ha hecho un recorrido por varias figuras de la historia andaluza, destacando que las movilizaciones se produjeron "frente a quien deseaba una Andalucía de segunda". "Y frente al menosprecio que hoy sigue sucediendo con otras maquinaciones pero con el mismo interés que entonces", ha dicho el presidente quien ha resumido su planteamiento sobre el modelo de financiación autonómica en una frase, "qué bien suena la palabra solidaridad y qué mal ordinalidad, es tan fea como suena; ya está todo dicho".

Juanma Moreno ha tenido un recuerdo especial para el joven malagueño asesinado Manuel José García Caparrós y sus hermanas quienes, por cierto, estaban celebrando un acto de homenaje en su honor en Málaga, "es un acto de justicia que sus hermanas hayan podido, por fin, acceder al expediente del crimen de ese día. Todo el apoyo y el afecto a sus familias y nuestro recuerdo para el joven que pagó con su vida el precio de la igualdad y dignidad".

Como suele ser habitual en este tipo de actos, las ausencias también han sido relevantes. Sobre todo en el plano político ya que sólo han acudido los portavoces parlamentarios del PP, Toni Martín, y Adelante Andalucía, José Ignacio García; por parte del PSOE la representación ha correspondido al portavoz adjunto, Rafael Recio; y a Irene García, como miembro de la Mesa del Parlamento. No ha habido representantes de Vox ni de Por Andalucía.

La defensa de Andalucía se ha mostrado también en la música. Los alumnos de la Fundación Barenboim-Said, Alejandro Gonzálvez Rodríguez, Marta Pérez Navarro, Fátima Moga García, Jaime García Cantó y Julia García-Pelayo Carmona, han interpretado música de Joaquín Turina, Isaac Albéniz y Enrique Granados, además de Manuel de Falla y del himno de Andalucía.