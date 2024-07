El Constitucional estima los recursos de amparo de Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez Román

El ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el consejero Francisco Vallejo cuando ingresaron en la prisión de Sevilla-I.

El Tribunal Constitucional ha exonerado este miércoles del delito de malversación a los ex consejeros de Hacienda e Innovación, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, respectivamente, y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que rebaje la pena a otro ex alto cargo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, todos ellos condenados a penas de cárcel por el caso de los ERE.

Tras haber estimado parcialmente el recurso del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el tribunal de garantías ha estimado parcialmente estos tres nuevos recursos de amparo de los condenados con los siete votos a favor de la mayoría progresista frente a los cuatro votos en contra de la minoría conservadora, tal y como ha sucedido hasta hora con todos los recursos por los ERE, con la salvedad de que la magistrada María Luisa Segoviano ha anunciado un voto particular concurrente en los casos de Vallejo y Rodríguez.

En los tres casos, las sentencias anulan sus condenas para que la Audiencia de Sevilla dicte una nueva con los hechos que acota el Constitucional; en los casos de Aguayo y Vallejo, tan sólo respecto de algunas partidas que afectan a la prevaricación, mientras que con Rodríguez respecto de prevaricación y malversación.

El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo fue condenado a siete años y un día de prisión; mientras que la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román fueron condenados a seis años y dos días de prisión cada uno.

Con estos fallos sólo quedan pendientes de resolver otros cinco recursos, entre ellos los de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuya deliberación está fijada para el próximo 16 de julio.