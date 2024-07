El consejero andaluz de Turismo, Cultura y Deporte se disculpa por sus actuación en el Parlamento: "No estuve acertado"

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, ha pedido este lunes "disculpas" por el rifirrafe protagonizado por el titular de Turismo y la portavoz del PSOE, Ángeles Ferriz, en el pleno de la Cámara de la semana pasada. Un cruce de declaraciones que llevó al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha suspender la sesión durante cinco minutos.

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Arturo Bernal ha reconocido que "no estuve acertado". "Reconozco que no dimos una buena imagen y, por la parte que a mí me toca, quiero pedir disculpas. A pesar de la tensión y el acaloramiento que a veces se genera en el debate parlamentario, los representantes públicos tenemos que saber estar siempre a la altura en todo momento", ha afirmado. "Y aunque recibamos comentarios de menosprecio e improperios de la bancada socialista, como ocurrió ese día, pido disculpas porque no estuve acertado", ha concluido el consejero.

La bronca se iniciaba al hilo de un comentario del consejero cuando comenzaba su intervención en defensa de la convalidación del Decreto-Ley 7/2024, de 25 de junio, para racionalización y el uso eficiente del agua en el sector turístico, de mitigación y adaptación al cambio climático de los destinos turísticos de Andalucía, objeto de debate en la sesión plenaria.

Arturo Bernal, mirando a los escaños del grupo socialista, comentaba que "veo que a nadie de la bancada de la izquierda le importa un pito" este decreto, lo que levantaba las protestas airadas de parlamentarios socialistas, entre ellos, de su portavoz, Ángeles Férriz, que exclamó "qué vergüenza" y que llamó la atención sobre que el consejero de Cultura se pronunciara de esa manera.

El titular de Turismo le replicaba entonces señalando que con su comentario había logrado ganar "su atención", y que se alegraba de ello, "porque nadie prestaba atención a un decreto de extrema urgencia", añadía antes de espetar a la portavoz socialista que "vergüenza das tú". "Te aguanto todos los días detrás de mi cabeza y das mucha vergüenza", le reprochaba a continuación Arturo Bernal a Ángeles Férriz, que se sienta detrás del consejero en el salón de plenos del Parlamento, mientras que la representante socialista le preguntaba que "quién se ha creído que es", y le afeaba su "chulería".