Encuentran una nueva víctima en el vagón cafetería del Alvia que eleva el total de muertos a 43

Los equipos de emergencia y los investigadores que trabajan en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) encaran este miércoles, coincidiendo con el segundo día de luto nacional, la tercera jornada de labores en el lugar del suceso. Hasta ahora se han contabilizado 43 fallecidos, cuatro de ellos localizados durante la jornada del martes; y uno en la mañana del miércoles en el vagón cafetería del Alvia siniestrado.

Todas las autopsias ya se han realizado en el Instituto Anatómico Forense de Córdoba. Por su parte, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha logrado identificar a 25 de las víctimas mortales mediante el análisis de las huellas dactilares. Tras lograr levantar y retirar los vagones del tren Iryo que habían quedado volcados, la maquinaria pesada ya puede acceder al convoy Alvia para izar los coches completamente destrozados, según lo que se conoce hasta el momento sobre el accidente.

Relacionado El corte de los últimos vagones acerca el fin de la incertidumbre para las familias

La cronología de los hechos

El número de víctimas mortales se eleva a 43, siendo más de una veitena procedentes de Huelva. De ellas, 25 han sido identificadas plenamente, todas mediante huellas dactilares.

siendo más de una veitena procedentes de Huelva. De ellas, 25 han sido identificadas plenamente, todas mediante huellas dactilares. Sobre las 16:00 horas del martes, los equipos de rescate recuperaron tres cuerpos que ya habían sido localizados en el tren Alvia accidentado.. Poco después, los servicios de emergencia encontraron un cuarto cadáver en el mismo convoy.

Las denuncias por desaparición han aumentado en dos, alcanzando un total de 45 presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de Mdrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

Permanecen hospitalizadas 37 personas: 33 adultos y cuatro menores. Nueve de los heridos se encuentran en la UCI y un niño en la UCI pediátrica. El número de altas médicas asciende ya a 86, tras registrarse tres nuevas salidas de centros hospitalarios.

Según la última actualización asistencial facilitada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de personas atendidas es de 123, de las que 118 son adultos y cinco menores.

Los trabajos en la zona cero

La investigación se centra ahora en el tramo de vía donde se produjo el descarrilamiento y en el sistema de rodadura del tren Iryo. Asimismo, se analizará el paso de otros trenes que circularon por ese punto en los dos días previos al accidente. Todas las hipótesis siguen abiertas, si bien el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado de forma tajante la posibilidad de un sabotaje; si bien todas las miradas apuntan al vagón 6 del Iryo y el punto kilométrico 318,7. Una vez retirados los vagones del Iryo que quedaron volcados, las grúas permiten el acceso de la maquinaria pesada al tren Alvia para levantar los coches siniestrados y continuar con la búsqueda de posibles víctimas.

El tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada permanece suspendido hasta nuevo aviso. También siguen interrumpidas las circulaciones hacia Huelva, Cádiz y Algeciras, según informaron este martes fuentes de Adif.