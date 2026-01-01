Cloe, el primer bebé andaluz de 2026, nace en el Juan Ramón Jiménez de Huelva a las 00:01 horas

El primer bebé andaluz de 2026 ha sido una niña, Cloe, que ha nacido en Huelva.

El primer bebé nacido en 2026 en los hospitales públicos de Andalucía ha sido una niña, Cloe, y ha venido al mundo pasado un minuto de las doce de la madrugada en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Cloe es la primogénita de la familia formada por sus padres, María José y Francisco Javier, que viven en la capital onubense. La pequeña, ha pesado 3.250 gramos y ha medido 49 centímetros.

En Almería, el primer nacimiento se ha registrado en el Materno Infantil Princesa Leonor del Hospital Universitario Torrecárdenas a las 2:26 horas. Se trata de un niño, David, primer hijo de David y Marisol que ha pesado 2.900 gramos y medido 49 centímetros.

El primer bebé gaditano ha nacido en el Hospital Universitario de Jerez a las 00:32 horas. Es una niña, Dafne, hermana de Fernando, de cuatro años e hija de Judith y Ezequiel. Ha pesado 3.980 gramos y ha medido 53,5 centímetros.

En Granada, el primer nacimiento del año ha sido a las 00:40 horas, en el Hospital Clínico San Cecilio. Ha sido una niña, Naima, la primera hija de María y Francisco José. Ha pesado 3.160 gramos y medido 51 centímetros.

En Córdoba, Elena ha sido la primera bebé nacida en 2026 y lo ha hecho en el Hospital Universitario Reina Sofía a las 1:24 horas. Ha pesado 2.850 gramos y ha medido 48 centímetros. Sus padres, Aurora y Rafael, ya tenían tres hijos varones de 13, 6 y cuatro años, por lo que Elena es la cuarta de la familia, pero la primera niña, muy deseada por todos.

En Jaén, el primer bebé es un niño, Mateo, hijo de Inmaculada y Antonio, que ha nacido en el Hospital Universitario de Jaén a las 2:03 de la madrugada. Ha pesado 3.390 gramos y ha medido 50 centímetros y lo esperan dos hermanos en casa.

En Málaga el primer alumbramiento del año se ha producido en el Hospital Universitario Costa del Sol a las 00:37 horas. Se trata de una niña, primera hija de la familia, Sofía, hija de Carlota y Daniel, que ha pesado 2.560 gramos y ha medido 47 centímetros.

A las 4:50 horas ha nacido Noa, la primera bebé de Sevilla, hija de Ana y Juan Antonio, que ya tienen otros tres hijos. Noa, que ha pesado 3.240 gramos, ha llegado al mundo en un parto rápido en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Partos en Andalucía

En los hospitales públicos de Andalucía, a 30 de noviembre, se han atendido 36.562 partos (vaginales y cesáreas). En todo 2024 el número de partos atendidos en la sanidad pública andaluza fue de 48.045, frente a los 48.558 registrados en 2023. Por provincias, entre enero y noviembre de 2025 Almería registró 4.401 partos, Cádiz 5.106, Córdoba 3.053, Granada 4.914, Huelva 2.464, Jaén 2.705, Málaga 6.646 y Sevilla 7.273. En el conjunto de 2024, Almería contabilizó 5.949 partos, Cádiz 6.827, Córdoba 3.775, Granada 6.333, Huelva 3.217, Jaén 3.742, Málaga 8.589 y Sevilla 9.613.