Cesado un cargo directivo de la Junta por su relación con el ex presidente de la SEPI

El director de internacionalización de la Agencia Andalucía Trade, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, tenía negocios con el ex presidente de la SEPI, el malagueño Vicente Fernández, y por eso el 16 de diciembre cesó en su cargo. El negocio en cuestión afecta al bar La Bola, situada en la Isla de la Cartuja, en Sevilla y que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, (UCO), ha investigado dentro de la trama que afecta a la ex militante del PSOE, Leire Díez y al ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández. Investigan un presunto lavado de dinero que está por demostrar.

Según ha publicado el diario Público, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería comunicó a la dirección de la Agencia Trade, que depende de la Consejería de Economía y Hacienda, que tenía negocios en común con Vicente Fernández, a quien conocía de su etapa en la Junta de Andalucía; ambos son funcionarios y han trabajado juntos en la administración desde hace años. A continuación fue cesado de su cargo con efecto inmediato y en la tarde de este martes tomará conocimiento el Consejo Rector de Trade, siguiendo además el plazo de 15 días que establece la ley.

A raíz de este cese, la Consejería de Hacienda no ha abierto ninguna investigación interna por si hay más altos cargos implicados en alguna de estas tramas. La consejera Carolina España se ha mostrado tranquila sobre la presunta implicación de otros cargos con Vicente Fernández, "no tenemos sospechas de que haya más relaciones mercantiles con el ex interventor general de la Junta", ha explicado. Y, al ser preguntada expresamente por el papel de Miguel Ángel Figueroa, actual interventor general de la Junta, Carolina España ha sido, clara, "no hay motivos para desconfiar".

La consejera de Hacienda, asimismo, ha negado que esté realizando una investigación interna ni dentro de la consejería que dirige ni en ninguna de las empresas públicas. Según ha explicado una cosa es que haya muchos compañeros de trabajo del ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y otra diferente es que tengan negocios con él, como ha sido el caso del ex director de Internacionalización de Trade.

El PSOE exige explicaciones

El PSOE andaluz no ha tardado en pedir explicaciones. El portavoz de Presidencia del PSOE andaluz, Mario Jiménez ha solicitado la “comparecencia inmediata” de la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, para que explicaciones detalladas sobre la destitución fulminante de Fernando Ferrero Álvarez-Rementería y su labor como alto cargo de esta sociedad autonómica..

Mario Jiménez, quien ha reivindicado que la consejera España está obligada a ofrecer toda la información sobre el cese ejecutado “con nocturnidad y alevosía” y también sobre las “decisiones, los actos administrativos y el manejo de recursos públicos” por parte de este alto cargo de Moreno Bonilla en Trade y también sobre “las implicaciones que su gestión en esta empresa pública haya podido tener vinculadas al caso Leire Díez y al caso del expresidente de la SEPI”.

“Resulta paradójico que el primer cese que se produce en Andalucía como consecuencia de este caso sea de un alto cargo del Gobierno de Moreno Bonilla”, ha señalado el representante socialista. Ha resaltado, en este sentido, el “silencio” de Carolina España sobre la destitución de Ferrero Álvarez-Rementería y ha criticado que “se ha quedado afónica; está claro que han pretendido ocultar estas circunstancias y estamos ante un caso muy grave".