El caso de Paco Salazar le estalla al PSOE de Andalucía por segunda vez

Esta ha sido la segunda vez que el caso de Paco Salazar le estalla al PSOE federal y, de modo colateral, al andaluz, aunque en esta ocasión numerosos dirigentes, como el sevillano Javier Fernández, y las responsables de Igualdad en las federaciones no han callado. "Vergüenza", "incomprensible" y "absoluta dejadez" son algunas de las expresiones que este medio ha recogido de distintos testimonios desde que esta semana se confirmase que la dirección de Ferraz no había tramitado la denuncia por acuso de dos trabajadoras de Moncloa, militantes además, a pesar de haber transcurrido cinco meses desde que estallase el caso originario.

Varias fuentes critican el papel que ha jugado, por omisión, dejadez o ignorancia, quien es la actual secretaria de Organización federal, la valenciana Rebeca Torró, elevada a este cargo el mismo día que Salazar iba a ser nombrado su hombre de apoyo en una dirección clave del partido y que se había quedado vacante después de la dimisión de Santos Cerdán. Ese 5 de julio pasado, el político sevillano, otro de los pata negras del sanchismo orgánico, tuvo que dimitir por una denuncia de acoso de una compañera de Moncloa. Después, ese mismo mes, llegaría otra más.

Ambas se tramitaron a través del canal de denuncias del partido, donde van a parar de modo anónimo avisos de todo tipo, aunque los de índole sexual tienen que acabar en el comité antiacoso, formado por tres personas expertas. Esto es lo que no ha ocurrido. Después de que el Diario.es diese cuenta de ello, este comité se ha puesto en contacto con las denunciantes.

La ex presidenta Susana Díaz también ha criticado al demora con un matiz de sospecha: "Si alguien lo ha dejado pasar, es infame".

Torró y Montero

Varias fuentes consultadas han criticado, por ello, a Rebeca Torró, pero también a María Jesús Montero, como vicesecretaria general del PSOE y, en último término, al propio Pedro Sánchez por "desentenderse" de lo que ocurre en la dirección de Ferraz. Estas mismas personas han subrayado que el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas, y número tres de Montero defendió a Salazar después de conocerse las denuncias. Lo hizo en un programa en Canal Sur. Después no se ha vuelto a referir a ello, aunque hubo un amago de dejar Organización por el impacto que causaron estas declaraciones de solidaridad. Hay quien adjudica a Salazar la elección de Rodríguez como responsable de Organización de la nueva dirección de Montero.

Además se da la circunstancia de que la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, almorzó con Salazar en un restaurante del barrio madrileño de Chueca el 3 de noviembre pasado. A finales de noviembre, el sevillano renunció a la militancia, renuncia que se ha esgrimido desde la dirección como una de las causas para no proseguir con la investigación, aunque ya había pasado mucho tiempo.

Salazar es un militante socialista de Montellano, en Sevilla, un chaval nacido en 1965 que se afilia al PSOE en 1992, que se convierte en gerente de la Vía Verde que une las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, se hace alcalde de su pueblo y, sin que se sepan del todo las razones, deja el Ayuntamiento serrano para sorpresa de muchos. Entonces se le conocía como el Torrente de Montellano. Entre tanto, se ha convertido en ingeniero técnico agrícola y comienza a estudiar Ciencias Políticas a distancia, estudios que finalizará y que usará en su nuevo empeño. Mucho más alto, junto a Pedro Sánchez.

Un informe de Public & Private Auditores, consultado por este medio, detectó numerosas irregularidades en una empresa municipal de Montellano, Sociedad de Desarrollo Montellano S.L., ante dedicada a gestionar el suelo, enter los años 2005 y 2010. En dicho documento se afirma que Sodemon llegó a tener "una contabilidad irreal".

Cuando salió de Montellano, se empleó como técnico municipal en lo que sería en epicentro del sanchismo, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, gobernado entonces por Francisco Toscano, aunque Salazar también estuvo trabajando en Ferraz desde que Pedro Sánchez ganó las primeras elecciones en 2014. Sobre esta compatibilización hay abierta una investigación judicial en Dos Hermanas a raíz de una denuncia interpuesta por Vox. La Unidad Central Operativa (UCO), que se encarga de las pesquisas, ha solicitado al Ayuntamiento nazareno el contrato laboral de Salazar, su régimen y obligaciones de asistencias para aclarar si, tal como defiende el gobierno municipal, iba a trabajar o, si como denunció IU y en los juzgados Vox, Salazar cobraba de Dos Hermanas pero trabajaba para Ferraz.

Que pasase mucho tiempo en la sede federal del PSOE es una verdad incuestionable, y así lo atestiguan varias personas que trabajaron esos años en Ferraz. Lo que la juez de Dos Hermanas debe constatar es que esa labor se realizaba en detrimento de sus labores en el Ayuntamiento y si el anterior alcalde, Francisco Toscano, o el responsable de personal lo permitieron.

De la mano de Iván Redondo, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa, Salazar cruza el umbral del recinto presidencial. Se le nombra director de Análisis y Estudios, aunque ejerce de nexo entre Moncloa y Ferraz. En su libro Manual de Resistencia, Pedro Sánchez revela que los únicos que conocían el número de avales que había recogido en sus segundas elecciones primarias, en las que se enfrentó a Susana Díaz, eran Santos Cerdán y Paco Salazar.

De este modo, entre Moncloa y Ferraz, Paco Salazar también se convirtió en el hombre de Dos Hermanas y del PSOE sevillano en el entorno de Pedro Sánchez. Esto es importante. Salazar siempre quiso adelantar a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, diputado tradicional por Sevilla y también hombre cercano a Sánchez, pero el de Montellano lo superó, hasta el punto de que en julio iba a entrar en la Ejecutiva federal como secretario de apoyo de Rebeca Torró, en el núcleo de poder de Ferraz.

La responsable de Igualdad del PSOE, la valenciana Pilar Bernabé, tuvo que reunirse el miércoles por la noche con responsables de esta misma área en las federaciones. Pidió paciencia, aunque el caso está lejos de resolverse, en unos días se celebrará otra reunión, pero de carácter presencial.