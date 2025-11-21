Caso Mascarillas: El alcalde de Fines frustra la estrategia del PP andaluz

La estrategia del PP andaluz ha sido de manual: apagar el fuego lo antes posible. Y por eso han forzado la dimisión de los dos principales imputados en el Caso Mascarillas, el presidente de la Diputacion Provincial de Almería, Javier Aureliano García, y de su vicepresidente Fernando Giménez. Una salida que el secretario general del PP almeriense y ahora máximo responsable del partido en la provincia, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que es "una decision personal por responsabilidad institucional". Y que ha mostrado que mantienen una china en el zapato porque el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, se ha negado a dimitir.

Al menos por el momento. Porque la presión no va a bajar. El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, se ha excusado asegurando que "no han tenido tiempo" de hablar con el regidor de Fines de quien hay que recordar que también tiene imputado a su hijo por el presunto cobro de comisiones. Son las dos personas a los que la UCO pilló con más de cien mil euros escondidos en la funda de la almohada. Pero le ha dejado claro el camino, si sigue siendo alcalde "no será un alcalde del PP". Dicho de otro modo, se ha mostrado respeto a Javier Aureliano García y a Fernando Giménez, "tienen que centrarse en preparar sus defensas", mientras se ha condenado al ostracismo al regidor de Fines. Ha sido un mensaje directo al que sólo ha hecho falta añadir "tu verás".

El discurso de los populares andaluces pasa por mostrar la "rotundidad" en las actuaciones contra la corrupción (palabra que no han mentado ni Repullo y ni Fernández-Pacheco cuando han comunicado las dimisiones) y por defender la "transparencia, colaboración y lealtad del PP de Almería". "Los ciudadanos merecen un comportamiento ejemplar, transparencia y respuestas contundentes ", ha dicho Fernández-Pacheco.

La sede del PP de Almería con una importante espectación mediática en este viernes. / M.G.

El presidente de la Junta, que estaba asistiendo a la conmemoración de los 50 años de la Monarquía en el Palacio Real de Madrid con un rostro evidentemente preocupado, ya ha mostrado sus temores en público. Esta crisis en Almería "sólo beneficia a Vox", lo que supone un asunto más que delicado en una tierra que es bastión de los populares, mucho más teniendo en cuenta que las encuestas que maneja el Gobierno andaluz muestran que Vox ya podría ser segunda fuerza en esta provincia superando al PSOE. El temor, grave, ahora es que también supere al PP.

Antonio Repullo hacía lo propio "el PP nunca, nunca se esconde tras excusas y cortinas de humo, respeta los procesos judiciales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ni a atacar ni a insultar. Nunca en confrontar y dividir a la sociedad. Mientras, el PSOE anda absolutamente perdido en ese laberinto judicial de sus tramas corruptas". "Nosotros nos presentaremos a las elecciones con una hoja de servicio de gestión, transparencia y unidad".