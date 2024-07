Caso ERE: ¡Ay, aquella petición de indulto a Griñán!

Los discursos son encendidos, algunos demasiado, e incluso vehementes. Y en las redes sociales el asunto está completamente desbocado. Muchas, muchísimas, voces del PSOE están clamando por las esquinas la inocencia de los ahora excarcelados de los ERE. Defendiendo que no hay derecho lo que han pasado, “sin haber podido enterrar a su madre”, “con hijos en terapias psicológicas” y con problemas laborales, personas que ahora se ha demostrado “que son gente decente”, “que no se habían llevado ni un duro”.

Los responsables socialistas andaluces advierten que están recopilando todas las informaciones injuriosas contra el PSOE andaluz y contra sus ex dirigentes para llevarlas ante los tribunales de justicia. La querella que el portavoz socialista Josele Aguilar anunció el lunes contra el vicesecretario del PP Elías Bendodo, responde a esta estrategia que ahora no será inminente sino que recopilará todos los insultos para, después, denunciarlos para que “caiga todo el peso de la ley sobre quien señala a gente inocente”. Una amenaza que se extiende, también, a todos los que profieran insultos en las redes sociales.

En esta hiperactuación hay una contradicción que muchos en el PSOE están observando atónitos. Porque ninguno de los que ahora demandan justicia y respeto para los condenados por los ERE firmó la petición de indulto para el ex presidente José Antonio Griñán que impulsó su familia “por razones de humanidad”. Y eso que recopiló más de cuatro mil firmas del mundo de la política, el deporte, la cultura y la sociedad civil.

Pero ninguna de ellas era de un cargo orgánico del PSOE. Ni andaluz, ni federal. Es más, Juan Espadas dijo públicamente que no podía firmarlo “porque se lo impedía el código ético del partido” y pidió a sus cuadros que hicieran lo propio.

Sólo tres cargos públicos en el PSOE firmaron entonces, el 1 de septiembre de 2022, la petición de indulto para José Antonio Griñán; Josep Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad entonces; y los senadores Joan Lerma y Susana Díaz. Los andaluces que estamparon su firma fueron todos ex altos cargos empezando por Felipe González, Alfonso Guerra, además de el ex consejero Antonio Ramírez de Arellano o el ex presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán. Sí que firmaron muchos socialistas andaluces de base junto a destacadas figuras regionales de otros partidos como Alejandro Rojas-Marcos, José Núñez Castaín, Antonio Maíllo, Diego Valderas o Fernando Savater.

Es cierto, además, que esa petición de indulto no se aprobó finalmente por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sí es cierto que inició su tramitación... un año después de su petición.