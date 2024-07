Al calor de la moderación

Un llenazo un 4 de julio en Sevilla con el mercurio a la altura del Giraldillo que no gira es un lujo que pocos se pueden permitir. Cuando Telefónica se fundó (1924) quedaban cuatro años para la inauguración del Alfonso XIII (1928), el hotel por excelencia nacido para atender a las personalidades de alto nivel de la Sevilla de la Exposición Iberoamericana. La familia Joly ya llevaba décadas poniendo un periódico en los kioscos, nada menos que el Diario de Cádiz desde 1867. Las tres firmas coincidieron en la presentación de un Anuario, una ceremonia de la concordia que, según el presidente Moreno, es el motor que hace avanzar a las sociedades. Frente a la crispación y la polarización que lastra el panorama político, incluido el internacional, Andalucía es presentada como una suerte de reserva espiritual de la moderación. ¿Qué es la moderación? Y Juanma lo explica para todos los públicos. Es respetar al que piensa distinto y no dejar de tener sintonía con el que opina en contra. Al principio y al final la moderación es pura educación. Pero según los tiempos se cambian los nombres. Por ejemplo, lo que siempre ha sido crispación, extremismo o pura tensión entre dos bloques se refiere ahora como polarización. El caso es tener libertad, que no la recorte el Gobierno con las medidas que dará a conocer el día 17. hay que luchar contra la desinformación, los bulos y las fakes. Claro que sí, pero la clave es cómo. Porque en el cómo está el peligro, la amenaza del avieso pitón del burel del control y la censura. Y así lo advirtió José Joly, presidente del Grupo Joly, en la España de 2024 que, quién lo diría, tiene que estar en guardia para defender la libertad de prensa y de expresión. Hoy igual que ayer.

¿Quién dijo que no se podía llenar un acto en Sevilla en pleno verano? Y además con intervenciones que fomentan un debate de altura, tanto las del guion oficial como las de las tertulias posteriores. El Gobierno, la oposición, los dirigentes de los aparatos de los partidos, los empresarios, la Universidad, los abogados, los artistas... La clave es el llenazo y el no echar de menos a nadie. Esa sensación de estar todos en los jardines del Alfonso, justo al alcance de las miradas de piedra de las esculturas que vigilan el paso del tiempo desde la crestería del Palacio de San Telmo. ¿Qué es la moderación? La búsqueda de la centralidad. ¿Qué es la centralidad? Sentirnos todos cómodos siendo distintos. Pura filosofía en una noche convertida en un hito del calendario político-social de Andalucía. ¿Y la concordia? El combustible de la moderación. Once potentes arañas iluminaron el suntuoso Salón Real, perfectamente refrigerado en la sociedad del cambio climático. El otro cambio, el político, ya se consumó en diciembre de 2018. Moreno sonríe, se permite licencias de humor, cae bien y procura no incurrir nunca en brusquedades. Se distancia así de la presidenta Ayuso, que juega en una pista de circo como la madrileña, siempre con las fieras en tensión.

Al calor de la concordia, todos contentos en la Andalucía de julio. Con la fuerza de la moderación se sobrelleva mejor el calor. El mundo está crispado, pero Andalucía goza de tranquilidad. Tenemos 700 kilómetros de costa. Eso debe ayudar. Ni Biden, ni Trump. Dos candidatos desgastados para una enorme potencia. Sin concordia no hay paraíso, sin moderación no hay vía andaluza. Sin Anuario no nos podemos ir de vacaciones. Las tradiciones están para cumplirlas. No faltó nadie. No cabíamos más.