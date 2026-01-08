CaixaBank y la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente renuevan su compromiso con la sostenibilidad

Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, y Antonio Pascual, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Medioambiente de Andalucía, posan con su renovado convenio de colaboración.

CaixaBank y la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía han renovado el convenio de colaboración que mantienen para impulsar la actividad, el desarrollo y la conservación del entorno natural de Andalucía.

El acto de firma ha contado con la presencia de Antonio Pascual, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía; Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía; Guillermo Martín Rodríguez, director comercial de Empresas de CaixaBank de Andalucía Occidental; y Santiago Herrero León, secretario canciller de la Academia.

El acuerdo contempla, entre otras cuestiones, el lanzamiento en 2026 de la sexta edición del Premio de Sostenibilidad y Medio Ambiente ‘Francisco de Asís’ que reconoce a aquellas personas, instituciones y empresas que apuestan por el desarrollo sostenible desde cualquiera de sus ámbitos y llevan a cabo iniciativas, investigaciones o proyectos con impacto en la sociedad, en la mejora del medioambiente o que puedan favorecer sistemas de economía circular.

En la edición anterior, el Premio ‘Francisco de Asís’ amplió sus categorías para reconocer de forma más específica las contribuciones en distintos ámbitos. Además de la categoría individual, se incorporaron las modalidades Sociedad y Medioambiente, Centro de Investigación y Medio Ambiente y Economía y Medio Ambiente. Los galardonados fueron: Carlos Manuel Herrera Maliani (Sociedad y Medioambiente), Instituto del Agua de la Universidad de Granada (Centro de Investigación y Medio Ambiente) y Ángel Camacho Alimentación (Economía y Medio Ambiente).

Impacto social

Tras la presentación del Plan de Sostenibilidad 2025-2027, que forma parte del Plan Estratégico de CaixaBank, la entidad se ha comprometido a movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas, con la financiación de proyectos de energías renovables, movilidad limpia y edificaciones eficientes, facilitando soluciones que aceleren la transición sostenible de empresas y familias, promoviendo la inclusión financiera, favoreciendo la formación y el empleo, y respondiendo a las necesidades que plantea la creciente longevidad.

En el tercer trimestre de 2025, CaixaBank ha superado los 33.300 millones de euros en movilización de finanzas sostenibles, un 40% más respecto al mismo periodo de 2024, y el 16,5% de ingresos financieros son generados por financiación sostenible.

De acuerdo con los objetivos del Plan, la entidad debe situarse por encima de la media de las entidades europeas de referencia que forman parte de Euro Stoxx Banks en, al menos, tres de los cinco principales ratings de sostenibilidad (S&P Global, MSCI ESG Ratings, Sustainable Fitch, ISS ESG y Sustainalytics). En la actualidad, la puntuación otorgada a CaixaBank por parte de estos cinco analistas de referencia se sitúa por encima de la media en todos los casos, ocupando la primera posición del ranking de MSCI y Sustainable Fitch.