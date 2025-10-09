El BOJA publica que Antonio Sanz asume las competencias de Salud y Familias en Andalucía

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó este miércoles el Decreto del Presidente 4/2025, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de Rocío Hernández Soto como consejera de Salud y Consumo.

Según el texto oficial, la decisión se produce a petición propia de la titular, a quien el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, agradece “los servicios prestados”.

El decreto, firmado en Sevilla y con efectos desde su publicación, establece que el Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa asumirá de forma temporal el despacho ordinario de los asuntos y la gestión de la Consejería de Salud y Consumo, hasta que se produzca un nuevo nombramiento.

El documento recuerda que la medida se adopta en virtud de las competencias conferidas al presidente por el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y los artículos 10.1.e), 10.1.j), 22, 23 y 24.b) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Publicación en el BOJA extraordinario

El Boletín Extraordinario número 10, fechado el 8 de octubre de 2025, incluye este decreto dentro del apartado de Autoridades y personal, en el bloque de Nombramientos, situaciones e incidencias correspondientes a la Presidencia de la Junta.

Vigencia inmediata

El decreto establece que surte efectos el mismo día de su publicación, es decir, el 8 de octubre de 2025.

Hasta la designación de una nueva persona titular, el consejero de la Presidencia será quien gestione los asuntos ordinarios del departamento, garantizando la continuidad administrativa.