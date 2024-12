Bendodo: "Sánchez y los suyos van a tener más citaciones judiciales que comidas de Navidad"

Málaga/El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha indicado este sábado que "lo que es más llamativo" estas navidades es que "el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los suyos; Sánchez y su entorno, van a tener más citaciones judiciales que comidas de Navidad".

Así lo ha señalado Bendodo, en un acto en Málaga, al tiempo que ha añadido que "la semana que entra es absolutamente desoladora para el sanchismo y para el socialismo".

Por otro lado, ha incidido en que para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "solo hay dos tipos de españoles", como son "los rehenes y los cómplices".

"Sánchez tiene dos tipos de españoles, rehenes o cómplices"

Bendodo ha explicado que los "rehenes somos todos los españoles que estamos sufriendo las consecuencias de sus chantajes y de su política de desigualdad y castigos; nosotros, todos los españoles, a los que nos maltrata y nos habla de españoles de primera y españoles de segunda".

Por su parte, "los cómplices" son "todos los que ganan algo por mantener a Sánchez quince minutos más en el sillón de la Moncloa", pero ha dejado claro que es "algo que, además, nunca conseguirán con un gobierno del Partido Popular".

Así, ha añadido también que a ese grupo de "los cómplices ha vuelto" José Luis Ábalos, que "fue despreciado, expulsado, cesado por parte de Sánchez". "Ahora, el tándem Ábalos-Sánchez vuelve a cabalgar juntos" porque "se necesitan el uno al otro".

"Hay un pacto de silencio"

Según Bendodo, "hay un pacto de silencio para que Ábalos no hable y Sánchez le habrá prometido, 'pórtate bien, que te cuidaremos en el futuro'", pero "al final, la justicia es implacable, todo se sabrá y todas las explicaciones habrá que darlas".

Así, ha señalado que "eso es, además, lo que vemos; sobre todo cuando todo un Gobierno acusa a los jueces y a la prensa de persecución", que "eso en cualquier democracia sería absolutamente grave".

En este sentido, Bendodo ha agregado que "lo más grave de todo no es que digamos nosotros que el Gobierno ataca a los jueces y a la prensa. Es que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha salido ya en defensa de los jueces por el ataque, no del PSOE, no de un ministro, sino directamente del presidente del Gobierno, que es el que ataca a los jueces", lo que ha tachado de "insólito"; además, después, "un ministro del Gobierno Ángel Víctor Torres ratifica en que Sánchez considera llamativas las resoluciones en el proceso judicial en el que está inmersa su mujer".

También ha reiterado que "es llamativo" que "estemos ante un Gobierno que no gobierna, que se dedica a atacar a las instituciones básicas de nuestro Estado, a la justicia, a la prensa y, sobre todo, a resistir y a tratar a los españoles de primera y españoles de segunda solo para mantenerse sentado un cuarto de hora más en el sillón de la Moncloa".

"Sánchez todavía no ha dado ninguna explicación por qué cesó a Ábalos, dijo que no lo podía decir", ha precisado, al tiempo que ha incidido en que "lo va a tener que explicar él o alguien muy cercano a él, sin ninguna duda", ha concluido.