Baja para el próximo curso la ratio de alumnos por clase en las aulas de tres años en Andalucía

El sistema educativo andaluz contará en el curso 2026-2027 con, al menos, 152 aulas nuevas del segundo ciclo de infantil, como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años. Esta cifra se ampliará conforme a la demanda de escolarización. Con esta medida, Andalucía fija por normativa una ratio máxima en educación infantil inferior a la establecida por el Gobierno central en la ley orgánica.

A partir del próximo curso y de forma progresiva en infantil y primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil. Esta medida se ejecuta con el objetivo de tener más tiempo para cada alumno, mayor capacidad para detectar dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales, tal y como recoge un comunicado de Europa Press.

Por otro lado, el servicio de aula matinal se ofrecerá en 22 centros más respecto a este curso, hasta un total de 1.661 centros. Siete centros más están autorizados para ofertar el servicio de comedor escolar, para un total de 2.056 centros, y otros cinco colegios podrán tener actividades extraescolares, que ya estarán en 1.682 centros andaluces. Desde el curso 2019-2020 se han incrementado en 202 los centros con aula matinal, en 117 los que disponen de comedor escolar y en 25 con actividades extraescolares.

Plazos para la solicitud

El plazo para solicitar comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares en centros de infantil y primaria, colegios rurales y de educación especial permanecerá abierto del 1 al 10 de junio, ambos inclusive. Para los institutos de educación secundaria, las familias podrán presentar las solicitudes entre el 1 y el 10 de julio. La resolución definitiva de admitidos se publicará el 30 de junio para infantil y primaria, y el 30 de julio para secundaria. La información figura en la resolución de la dirección general de planificación, centros y enseñanza concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Este proceso forma parte de la escolarización para el curso 2026-2027 en los 3.521 centros sostenidos con fondos públicos que imparten desde el segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato, con un plazo general de solicitud de plazas abierto hasta el 31 de marzo de 2026.

La Consejería ha ofertado para el próximo curso un total de 1.373.541 plazas sostenidas con fondos públicos, distribuidas en un 81% en centros públicos y un 19% en centros concertados. Para el alumnado de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo se han habilitado 81.686 plazas de nuevo ingreso, con el 81,5% en la red pública y el 18,5% en la concertada.

Según los datos del censo, continúa disminuyendo el número de niños de tres años que acceden por primera vez a los colegios. Para el presente curso se contabilizan 61.397 menores, lo que representa una reducción de 1.570 respecto a los nacidos en 2022. No obstante, la Junta de Andalucía ha mantenido la oferta con el objetivo de garantizar la libre elección de centro por parte de las familias.

Porcentajes de admisión en primera opción

En el curso actual, cerca del 97% de las familias han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción, y más del 99% ha logrado el puesto escolar en alguno de los centros preferidos. En el curso 2018-2019 el porcentaje de familias que lograron plaza en primera opción fue del 94% y del 98% en alguno de los centros preferidos, lo que supone una mejora de tres puntos en los últimos siete cursos.

Desde el curso escolar 2021-2022 se viene superando el 99% en alguno de los centros elegidos por las familias. Por otro lado, el sorteo para resolver situaciones de empate tras la aplicación del baremo resolvió 464 situaciones en el curso actual, frente a las 1.648 del curso 2018-2019, lo que representa una reducción del 72%. La Consejería de Desarrollo Educativo ha reagrupado para el curso actual a 1.139 hermanos en los centros educativos, frente a los 785 del curso 2020-2021.

Criterios de admisión para el próximo curso

Los criterios de admisión se mantienen sin cambios para el próximo curso cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos. Se otorgarán 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar. También puntuará con un punto que el alumno o alumna haya nacido de parto múltiple y se mantienen los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de infantil a un hijo o hija.

Otros criterios incluyen guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada, el expediente académico del alumnado para su admisión en bachillerato, renta per cápita anual de la unidad familiar y discapacidad o trastorno del desarrollo. Continúan los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas.

En los supuestos de prioridad en la admisión figuran representantes legales del alumno que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión, deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen, familiares hasta segundo grado de consanguinidad de víctimas de terrorismo y niños en acogimiento familiar. El procedimiento de escolarización se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de la relación de puestos escolares vacantes y la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia.