Avisan de falsos técnicos del servicio de Dependencia que timan a personas mayores en Andalucía

Un nuevo timo en el que está de por medio un teléfono. La Policía Nacional está investigando varios casos de estafa y hurto en diferentes puntos de Andalucía que coinciden en el modus operandi. Los estafadores llaman a las personas mayores, presentándose como técnicos del servicio público de dependencia, y se citan en los domicilios de las víctimas después de ganarse su confianza. Una vez que acceden a las casas de los estafados, los falsos trabajadores públicos aprovechan para sustraer el dinero y las joyas que encuentran. La Junta de Andalucía, conocedora de los timos, ha anunciado la puesta en marcha de medidas para evitarlo.

Los estafadores, alerta la Administración andaluza en una nota recogida por Efe, se hacen pasar por trabajadores públicos del Servicio Andaluz de Teleasistencia y les piden a las potenciales víctimas, personas mayores principalmente, el cobro de un servicio que es "siempre gratuito", subraya en la nota la Consejería de Inclusión Social, aunque también llevan a cabo sustraciones de dinero en efectivo y de objetos valiosos sin contemplaciones. Las llamadas, avisa la Junta, proceden de un número de teléfono oculto.

Las medidas preventivas puestas en marcha por la Junta de Andalucía se basan en este momento en la difusión "inmediata" de la alerta a todo el personal implicado en las actuaciones domiciliarias, el refuerzo en las llamadas de citación para dejar claro que ninguna intervención en el domicilio conlleva coste alguno para la persona usuaria y, además, la petición de la "comunicación urgente" al servicio de cualquier información sobre llamadas sospechosas, visitas no programadas o cobros indebidos detectados.

Los casos investigados en la provincia de Cádiz

Los casos de estafas y hurtos que se encuentra investigando la Policía Nacional se han producido en las últimas semanas en Rota, San Fernando y Cádiz. La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos la importancia de extremar las precauciones y no permitir la entrada en el domicilio a personas desconocidas sin verificar previamente su identidad y la legitimidad de su visita.

Ante cualquier duda, las autoridades recomiendan contactar directamente con la empresa de teleasistencia o la institución que supuestamente envía al técnico, así como llamar al 091 para informar de cualquier situación sospechosa.