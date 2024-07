La Audiencia excarcela a Antonio Fernández y a Jesús Rodríguez Román

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en el juicio junto a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los dos últimos presos por el caso de los ERE saldrán este lunes de prisión. La Audiencia de Sevilla ha ordenado este mediodía la excarcelación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández y del ex viceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez Román, una vez que ha recibido la sentencia del Tribunal Constitucional que estima parcialmente sus recursos de amparo y anula la condena de ambos, a la espera de que se dicte un nuevo fallo.

La defensa del ex consejero de Empleo Antonio Fernández denunció la semana pasada que el pasado 9 de julio recibió la sentencia del Tribunal Constitucional que anula su condena por el caso de los ERE, pero el fallo seguía sin ser comunicado a la Audiencia de Sevilla, que hasta el día de hoy no había podido por tanto pronunciarse sobre la excarcelación del ex alto cargo como ha ocurrido con los otros condenados por el delito de malversación.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende a Antonio Fernández, explicó a este periódico que ese día, el 9 de julio, "una vez firmada electrónicamente por el Tribunal, ha sido formalmente notificada la sentencia por la que se concede amparo constitucional al Sr. Fernández y quedan anuladas las sentencias de su condena. Sin embargo, el interesado sigue en prisión. Y no encuentro explicación al trato desigual que, en relación a otros demandantes de amparo, recibe mi cliente en este momento", lamentó entonces el letrado.

En el caso de Fernández, que fue condenado a siete años y once meses de prisión, la sentencia del Constitucional ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia acotando el delito de malversación a la participación del ex consejero de Empleo en las modificaciones presupuestarias del programa 22E de los años 2000 y 2001 y la concesión de ayudas sociolaborales con los créditos dispuestos conforme a ellas; y también en lo que se refiere a la diposición de fondos en el programa 31L "en ausencia o desviación de su fin público".

Sobre Jesús María Rodríguez Román, que fue condenado a seis años y dos días de prisión, la nueva sentencia deberá pronunciarse sobre la malversación sólo en relación con las modificaciones presupuestarias de los años 2000 y 2001 por las que se incrementaron los créditos de la partida 22E; y también por el delito de prevaricación por su intervención en la aprobación de esas modificaciones de la 22E y también de la modificación presupuestaria del 9 de diciembre de 2004 para el incremento del crédito presupuestario del programa 32H.