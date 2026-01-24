ArcelorMittal pide esperar al informe final de la Comisión de Investigación sobre el accidente de Adamuz

La multinacional siderúrgica ArcelorMittal ha solicitado aguardar al informe definitivo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) antes de pronunciarse sobre la hipótesis de que el carril del tren accidentado en Adamuz (Córdoba) pudiera presentar un defecto de fabricación. Según ha informado un portavoz de la compañía a EFE, la empresa se ha mostrado dispuesta a colaborar con la CIAF "en todo lo que sea preciso", aunque hasta el momento no han recibido ninguna solicitud de información sobre el carril, cuya producción en España se realiza en la planta que ArcelorMittal tiene en Gijón.

El gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, no descarta que un defecto de fábrica del carril pueda estar detrás del descarrilamiento del tren Iryo ocurrido el pasado domingo. Por este motivo, Adif ha decidido localizar todos los lotes del mismo tramo de vía donde se produjo el siniestro y procederá a realizar una "auscultación especial" de toda esa remesa de acero para descartar posibles anomalías en otros puntos de la red.

Revisión de lotes con trazabilidad completa

La revisión de estos lotes se llevará a cabo dado que, según explicó ayer en rueda de prensa el ministro de Transportes, Óscar Puente, el posible defecto de fabricación del carril constituye "una de las razones que pueden estar en la hipótesis". No obstante, el ministro advirtió que se necesita un análisis de laboratorio para confirmarlo. Mientras tanto, las autoridades ferroviarias procederán a la localización de los carriles afectados, ya que disponen de toda la "trazabilidad de esa partida", lo que permitirá identificar con precisión todos los tramos instalados procedentes del mismo lote de fabricación.