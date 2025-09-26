Antonio Sanz anuncia que la Junta lanzará en 2026 una app que sirva como "ciberescudo" para los menores

Un ciberescudo para que los menores puedan navegar con seguridad que funcionará mediante una aplicación este 2026. Es el anuncio que ha hecho Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía este viernes en el Foro Empresas Banco Santander que ha organizado Grupo Joly en el Gran Hotel Miramar. Sanz ha abierto la jornada indicando que la unión de la IA y la ciberseguridad no es el futuro, sino el presente, y en eso están centrados él y la administración andaluza. "Es una realidad innegable, no queremos subirnos sólo al tren, el objetivo es ser locomotora de transformación en España".

El consejero ha destacado que desde la administración trabajan por "mejorar la vida de la gente, la digitalización es un reto imprescindible". Y en ese reto confluye el proceso de cambio vertiginoso en que la ciberseguridad y la inteligencia artificial "emergen en conjunto como dos caras de la misma moneda: la moneda del futuro ético y competitivo".

Así, para la Junta, la ciberseguridad es una estrategia de primer nivel, debido a que en España 1 de cada 4 delitos son de ciberseguridad hoy en día y han crecido un 47% en el último balance de criminalidad. "Afecta directamente al ciudadano, el que antes roba en la calle hoy es el que hace las ciberestafas", ha indicado el consejero.

Por eso, ha indicado, la Junta fue "pionera en poner en marcha un centro de ciberseguridad", que se encuentra en Málaga. Esta detecta una media de 1.000 ataques al mes, sólo a las administraciones andaluzas, ha remarcado Sanz. En las próximas semanas, ha anunciado, el centro no sólo dará servicio a la comunidad autónoma, también a ayuntamientos, diputaciones, puertos, universidades y empresas.

Con esto, a los 40 millones que ya había invertido la Junta en el centro de ciberseguridad, se sumarán otros 34 millones, con una inversión total de 74 millones de euros. Además, se creará la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía, cuyo objetivo es "impulsar más allá la ciberseguridad en la región". Ha recordado Sanz que ya hay un clúster con las 60 empresas más importantes que trabajan en el sector.

Los hijos, "una preocupación especial"

"Permítanme que les diga que todos los que somos padre tenemos una preocupación especial por nuestros hijos. Yo creo también que los hijos deben estar preparados. Internet es una puerta abierta al conocimiento, pero también a contenidos inapropiados, riesgos importantes", ha confesado el consejero, poniendo especial hincapié no sólo en la pornografía, también en el juego online.

De ahí que a principios de 2026 vayan a tener disponible "una app gratuita, un ciberescudo de protección de los menores en internet", con esto se podrá comprobar en tiempo real los ciberataques, pero también tener un control de la actividad de los menores.

"Andalucía será la primera comunidad en lanzar una app para proteger a los menores. Ofreciendo recursos, este ciberescudo que los padres podremos instalar, contará con un filtrado inteligente de páginas a las que no podrán acceder", ha dicho el consejero. La misma permitirá analizar y detectar "todos los riesgos y amenazas que puedan afectar a la salud de los más pequeños", ha incidido.

"Hay un riesgo de fraude, acoso y violencia en los menores. Cuando ves las denuncias que llegan a veces a la policía son de llevarse las manos a la cabeza, por eso teníamos que ir más allá", ha justificado Sanz, antes de decir que las páginas webs para mayores de edad debería controlar su acceso el Gobierno de España, como ya se hace en Francia o Italia.