Antonio Maíllo plantea una unidad "por escrito" de la izquierda y rechaza la "ocurrencia" de Rufián

Si hay un líder a la izquierda del PSOE que trabaje por la unidad de los partidos de ese espectro político, ese es Antonio Maíllo. El coordinador federal de IU ha trabajado por la unidad en Andalucía, cuando dirigía su formación en la comunidad, y continúa por la misma senda desde su responsabilidad federal. Pero está radicalmente en contra de la propuesta lanzada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de hacer un frente confederal de confluencia de partidos de izquierdas. "Desde el pasado octubre, IU tiene un documento escrito negro sobre blanco" con su propuesta, ha dicho Maíllo en la sede regional de IU en Sevilla. "Las propuestas deben hacerse por escrito, hechas por las organizaciones políticas no deben ser ocurrencias de declaraciones públicas orales".

"Que no sean brindis al sol porque si no, no estamos hablando de expectativas serias. Y cuando eso se haga, pues entonces hablaremos", ha reiterado Maíllo, quien ha confesado que tiene la sensación de que las declaraciones de Rufián "no han sido ni siquiera ratificadas por el partido al que pertenece". "Lo que nos gustaría es que, por supuesto, todos estén dentro en nuestra propuesta política para construir un espacio de esperanza de Andalucía que necesita descabalgar del Gobierno andaluz al Partido Popular, porque está en riesgo el sostenimiento del sistema público de salud" ha subrayado.

La vivienda

Maíllo, que ha hecho balance del curso político, ha expresado su apoyo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 y centra en la aplicación de la Ley de Vivienda el debate de las cuentas, "el problema de la vivienda, que es el auténtico agujero negro de las rentas del trabajo por donde se van las mejoras salariales". A su juicio, en el problema de la vivienda influye "el boicot, el sabotaje que hacen los gobiernos autonómicos del Partido Popular", entre las que ha mencionado a la Comunidad de Madrid o Andalucía, comounidad de la que ha puesto como paradigma la situación de Málaga, por lo que ha apostado por el desarrollo de "una fórmula de convenios con ayuntamientos y de intervención desde el Gobierno central en los casos de evidentes sabotaje".

El coordinador federal de IU también se ha pronunciado sobre la financiación singular de Cataluña y ha apostado por un sistema de "carácter federal, multilateral, solidario", al que ha sumado la idea de "la condicionalidad fiscal". "Por supuesto aprobamos la profundización de descentralización en la gestión tanto fiscal como de servicio", lo que supone su beneplácito a la transferencia de la gestión de tributos a las comunidades, por cuanto ha defendido que "no se financia un territorio, se financian servicios públicos".

Sobre esa condicionalidad ha explicitado Maíllo que se trataría de que "si vamos a aumentar las transferencias de fondos de la Administración Central del Estado a las comunidades autónomas esta no se puede hacer con una bajada de impuestos a los ricos, como está haciendo el Partido Popular en Murcia, la Comunidad Valenciana, en Andalucía o en Extremadura", ya se supondría aprovecharse de un aumento de la transferencia de fondos desde el Estado al tiempo que se practica "una fiscalidad con agujeros negros en favor de la bajada de impuestos".