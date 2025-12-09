Antonio Hernández deja su puesto en la Ejecutiva del PSOE de Andalucía

Antonio Hernández ha solicitado abandonar su puesto como secretario de Datos en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, según ha confirmado Mario Jiménez, portavoz de Presidencia del partido en Andalucía. Esta decisión llega en un momento crítico, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros que prevé cesarle como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, tras los presuntos casos de acoso sexual atribuidos a su superior directo, Paco Salazar.

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión política sobre la estructura del PSOE, después de que se hicieran públicas varias denuncias contra Salazar, quien ejercía como asesor en Moncloa hasta su reciente dimisión. Según ha explicado Jiménez en rueda de prensa, Hernández ha manifestado su deseo de "poder defenderse desde fuera de la dirección", una petición que la formación socialista "no tiene más que respetar y llevar a efecto".

El portavoz socialista ha detallado que la solicitud se ha producido en "horas recientes" y que la dirección del PSOE andaluz dará curso a esta petición siguiendo los procedimientos habituales del partido. La decisión de Hernández supone un nuevo capítulo en la crisis desatada tras las acusaciones contra su superior, Paco Salazar, y evidencia el alcance de las consecuencias dentro de la estructura socialista tanto a nivel nacional como autonómico.

Mario Jiménez ha querido subrayar durante su comparecencia el "compromiso" inquebrantable del PSOE con el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres, a pesar de la situación actual. "Se ha cometido un error y se ha reconocido, pero el compromiso del PSOE con el feminismo está incólume", ha manifestado el portavoz, que ha añadido que incluso "a futuro" se intensificará este compromiso para "seguir produciendo cambios".

En este sentido, el dirigente socialista ha aprovechado para lanzar una crítica hacia la oposición, señalando que "enfrente está la derecha vendida a la extrema derecha, que le ha comprado los principios". Con estas declaraciones, el PSOE busca mantener su posicionamiento como defensor de las políticas de igualdad, pese a reconocer los errores cometidos en la gestión del caso Salazar.

Jiménez también ha querido destacar expresamente la figura de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz, de quien ha resaltado que "siempre ha estado en la defensa de la igualdad y ha generado equipos protagonizados por mujeres". Esta mención busca reforzar la imagen de la dirigente socialista en un momento delicado para la formación.

Gestora en Torremolinos

Durante la misma comparecencia, Mario Jiménez ha informado sobre otra situación que afecta al partido en Andalucía. La Comisión de Ética ha trasladado al PSOE federal su informe favorable para la creación de una gestora que dirija la agrupación de Torremolinos (Málaga), después de que la fiscalía abriera diligencias por un presunto caso de acoso sexual del que fue denunciado Antonio Navarro, secretario local del partido.

Según ha explicado el portavoz socialista, esta medida tiene como objetivo que la "vida orgánica" del partido en la localidad malagueña "siga funcionando mientras se nombra una gestora, para permitir que el trabajo se siga realizando". De esta forma, el PSOE andaluz afronta simultáneamente dos crisis relacionadas con presuntos casos de acoso sexual que afectan a su estructura organizativa.

Estos acontecimientos se producen en un momento especialmente delicado para el PSOE, tanto a nivel nacional como autonómico, y evidencian la necesidad de implementar protocolos más efectivos para la prevención y gestión de este tipo de situaciones dentro de la organización política.