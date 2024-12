Andalucía se suma al reconocimiento de las familias monoparentales

Una de cada diez familias andaluzas carecen de un padre o de una madre. Son las llamadas familias monoparentales, núcleos familiares que están conducidos principalmente por sólo una madre. Esta realidad no es residual. Tampoco es novedosa, por eso las comunidades autónomas han ido aprobando en los últimos años normas que regulan y reconocen la figura de una mujer soltera (o de un hombre soltero) con niños a su cargo. Cataluña lo hizo en 2003. La Junta de Andalucía está en ello ahora.

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad está ultimando un decreto que servirá para dar carta de naturaleza a las más de 500.000 personas adultas que forman familias monoparentales en Andalucía, un dato que proviene de la encuesta del Informe sobre la Realidad Familiar de 2023. El futuro reglamento andaluz definirá qué se entiende por familia monoparental y reconocerá expresamente su condición mediante un título acreditativo. Estos títulos o carnés servirán para acceder a los servicios y a los recursos públicos de los que dispongan las leyes.

La regulación de las familias monoparentales supone un avance social en tanto que medio millón de andaluces dejarán de vagar en un vacío de identificación y reconocimiento. Las asociaciones de familias monoparentales, no obstante, son más ambiciosas y echan de menos en el proyecto de decreto medidas concretas de protección que reduzca los índices de pobreza y exclusión que se ceban con este tipo de familias. Porque no es la misma carga la que tiene una madre con tres niños que la de dos progenitores, el doble, con tres niños para criar.

“Hay algunos puntos mejorables en la norma”, señala Soledad Rasero, que es la delegada en Andalucía de la Asociación Madres Solteras por Elección, una crítica que justifica por la “ausencia de un marco protector” específico para las familias monoparentales. “No existe en la norma andaluza ninguna cláusula que contenga derechos o medidas de protección, que es lo que nuestras familias necesitan”. Y la solución no es tan complicada, sostiene Rasero. Bastaría con disponer de ese “marco protector” reconocido en el decreto “equiparado al de las familias numerosas”. A juicio de Rasero, sería “la manera más efectiva e inmediata de conseguir esos derechos”.

Por la experiencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas, Rasero tiene una opinión clara sobre las necesidades del nuevo reglamento andaluz. Las normativas de algunas comunidades autonómicas contemplan medidas específicas de especial protección para las familias monoparentales pero no ocurre así en todas. “Cuando no se contempla ese marco protector de reconocimiento, esas medidas no llegan o tardan muchísimo en llegar”, afirma Rasero, quien apunta a la posible desigualdad de derechos en el país.

Urgencia en las ayudas para el comedor o para el aula matinal

La buscada equiparación de las familias monoparentales con las familias numerosas no es caprichosa. El Parlamento de Andalucía aprobó en 2018 una proposición no de ley en la que se homologaban los derechos y los beneficios de ambas tipologías familiares. Los sistemas de subvenciones, bonificaciones y de ayudas en base a un sistema de renta per cápita, explica Rasero, “ataca frontalmente a nuestro modelo familiar”, ya que, en la realidad, lo que sucede en la práctica es que se “endurecen” los requisitos para acceder a “las mismas ayudas frente al resto de los modelos familiares”.

Para mostrar una “situación injusta”, Rasero acude al ejemplo de los baremos de acceso a las bonificaciones parciales del servicio de comedor escolar, donde los límites de ingresos son los mismos para una familia de dos adultos y un menor y para otra de un solo adulto y dos menores, “cuando es evidente que las realidades son radicalmente distintas”. La portavoz en Andalucía de la Asociación Madres Solteras por Elección no comprende “cómo es posible que para la administración cuente lo mismo una familia con dos progenitores y dos niños que una familia con un solo progenitor y dos niños”. Por eso, de modo inmediato, cree necesario que, “desde ya”, la Consejería de Inclusión Social proceda a corregir “los baremos para las ayudas al comedor y para el aula matinal en los colegios” sin esperar a la futura ley de familias “ni a lo que disponga el decreto de familias monoparentales”. Es su petición, es la reclamación de miles de familias monoparentales.