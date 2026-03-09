Andalucía registra hasta marzo 27.376 casos activos de violencia de género

El Ministerio del Interior ha contabilizado 27.376 casos activos de víctimas de violencia de género en Andalucía hasta el 28 de febrero de este año dentro del Sistema VioGén, la cifra más elevada entre todas las comunidades autónomas españolas. Los datos estadísticos del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, recogidos por Europa Press, sitúan a la región andaluza a la cabeza en un registro que alcanza los 102.567 casos en todo el territorio nacional.

La plataforma policial VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género) es un sistema creado por el Ministerio del Interior que evalúa el nivel de riesgo de las víctimas para asignar medidas de seguridad personalizadas. Se creó en 2007 para facilitar la colaboración entre fuerzas de seguridad, juzgados y servicios sociales. En todo caso, el pasado mes de agosto Andalucía solo contaba con 280 municipios (de 785) adheridos al sistema de seguimiento de atención integral a las víctimas de violencia machista, lo que representa apenas el 35,6% del total de localidades andaluzas, poco más de un tercio.

Cuantificación nacional

Tras Andalucía se posicionan la Comunidad Valenciana con 16.829 casos y la Comunidad de Madrid con 12.341. Del conjunto nacional de casos activos, Interior especifica que 27 víctimas se encuentran en riesgo extremo, 987 en alto riesgo, 14.396 en nivel medio y 87.157 en riesgo bajo, según la valoración policial del riesgo establecida en el protocolo vigente de 2025.

La distribución por edades revela que casi 1.300 víctimas son menores de edad. El grueso, sin embargo, se concentra en el tramo de 31 a 45 años, con más de 47.600 mujeres. Hay más de 26.120 víctimas de entre 46 y 64 años y en el rango de 18 a 30 años se contabilizan aproximadamente 25.100 casos. Se registran 2.460 mujeres de 65 años o más.

Los datos acumulados desde marzo de 2019 reflejan un total de 53.297 casos de víctimas con menores a cargo que han atravesado esta situación. De estos, en 1.551 ocasiones los hijos se han encontrado en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre, una circunstancia que se detecta cuando "se identifica una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores".

Además, la estadística señala que 12.330 casos de víctimas con menores se han clasificado como de "especial relevancia" en el periodo analizado. Para estas situaciones, el Sistema VioGén genera una "diligencia automatizada" que acompaña al informe de valoración policial y al atestado, con el objetivo de recomendar a la autoridad judicial y fiscal la realización de una evaluación adicional experta en el ámbito forense.