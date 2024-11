Andalucía espera que Conferencia de Presidentes sea el "inicio de la rectificación" de Pedro Sánchez

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado este lunes que espera que la Conferencia de Presidentes, que se reunirá el próximo 13 de diciembre en Santander, sea el "inicio de la rectificación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una intervención ha asegurado que esta convocatoria llega "tarde", ya que han pasado "más de dos años" sin una Conferencia de Presidentes, cuando es obligatorio convocarla dos veces al año, como mínimo.

"Hemos recibido hoy la convocatoria a las ocho y media de la mañana, prácticamente lo hemos leído en la prensa y luego nos ha convocado", ha asegurado. "Espero que no sea una Conferencia de Presidentes de trámite, al uso, porque va a abordar asuntos muy complejos y muy importantes", ha dicho.

Ha sostenido que Sánchez "sólo quería hablar de vivienda, con lo que está lloviendo, nunca mejor dicho, en España", pero que desde Andalucía se ha "obligado" al Gobierno a "revisitar e incorporar al orden del día cuestiones como la financiación autonómica, la inmigración y otras que afectan al conjunto de los españoles".

"Por lo tanto, espero que no sea un mero trámite, que no sea un monólogo en el que al final no se trate nada ni se proponga nada y espero que sea el inicio de una rectificación del presidente Sánchez en su opuesta por la bilateralidad, sustituyéndola por la multilateralidad que está reconocida la Constitución", ha advertido.

"El Estado de la Autonomías sólo tiene un margen de funcionamiento real, que es la cooperación y la coordinación a través de la multilateralidad. Espero que dé marcha atrás en este concepto de bilateralidad que otorga privilegios para una comunidad autónoma frentes a otra y sea el inicio de una rectificación del presidente Sánchez1, ha incidido.