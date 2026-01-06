Andalucía atiende 135 casos de mayores en situación de soledad no deseada

El Teléfono de Soledad no Deseada en Personas Mayores, el 900 100 300, ha registrado un total de 667 llamadas desde su puesta en marcha hace seis meses. Este servicio público busca identificar y abordar este fenómeno social mediante la potenciación de las redes de apoyo, facilitando la creación de entornos inclusivos que favorezcan la interacción y el contacto social. El servicio está dirigido a personas que se sienten en situación de soledad no deseada, quienes son escuchadas, atendidas y orientadas por un equipo de profesionales hacia el recurso más adecuado según su perfil y necesidades específicas. La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz para hacer frente a las situaciones de soledad no deseada, calificada como "la nueva pandemia del siglo XXI". "Desde la Junta queremos trasladarle a aquellas personas que se sienten sola que le cogemos la mano y Andalucía les acompaña para que se sientan queridos y acompañados", ha señalado la responsable autonómica.

El teléfono opera de lunes a viernes en horario de 8:00 a 20:00 horas y se complementa con la web 'www.juntate.es', una herramienta que recopila y difunde los recursos disponibles en Andalucía para personas mayores, sus familias, entidades y profesionales. Esta plataforma digital tiene como objetivo coordinar de manera efectiva la lucha contra la soledad no deseada en la comunidad autónoma. El servicio cuenta con un equipo de profesionales especializados que proporcionan atención personalizada a cada llamada, evaluando la situación particular de cada usuario y orientándole hacia los recursos comunitarios más apropiados. Esta atención inicial resulta fundamental para establecer el primer contacto con personas que pueden llevar años en situación de aislamiento social.

Del total de llamadas registradas, el 90,9% han sido realizadas por los propios interesados, mientras que un 5,3% corresponde a familiares o personas cercanas que contactan para solicitar información sobre el servicio y sus prestaciones. Por provincias, Sevilla concentra el mayor volumen de llamadas con un 24,2%, seguida de Cádiz con un 7,13% y Granada con un 6,98%. El perfil predominante de las personas en las que se ha detectado situación de soledad no deseada corresponde a mujeres viudas o divorciadas, con una edad comprendida entre los 71 y los 80 años y residentes en entornos urbanos. Este dato revela la importante brecha de género que existe en este fenómeno social, donde las mujeres se ven más afectadas por situaciones de aislamiento en la vejez.

Como resultado de la atención prestada, se han detectado 135 posibles situaciones de soledad no deseada, de las cuales 61 se consideran graves y 74 moderadas. En todos los casos se ha ofrecido una atención personalizada, proporcionando información sobre los recursos existentes y derivando a los usuarios al siguiente nivel de intervención psicosocial. En las situaciones catalogadas como graves, además, se programa un seguimiento específico a los tres meses para evaluar la evolución de cada caso y asegurar que la persona está recibiendo el apoyo adecuado. Este protocolo de seguimiento resulta esencial para garantizar la eficacia del servicio y prevenir situaciones de mayor riesgo para la salud física y mental de las personas mayores.

Del análisis cualitativo realizado desde el inicio de la prestación del servicio, los profesionales han destacado que las personas usuarias expresan desde el inicio de la conversación su sentimiento de soledad emocional, asociándolo con episodios de pérdida o aislamiento prolongado. Las personas que llaman muestran una necesidad significativa de escucha activa y acompañamiento emocional, valorando positivamente el espacio de atención ofrecido. Esta información cualitativa resulta especialmente valiosa para comprender las dimensiones psicológicas y emocionales del problema, permitiendo ajustar los protocolos de atención y desarrollar estrategias más efectivas para abordar cada caso particular. La soledad emocional no solo afecta al bienestar psicológico, sino que también tiene consecuencias directas sobre la salud física de las personas mayores.

La Consejería ha destacado el valor informativo del Teléfono de Soledad no Deseada al orientar hacia los recursos a los que puede acceder la población mayor dentro de su comunidad. Un dato especialmente significativo es que el 56,8% de las personas que han contactado con la línea de atención telefónica han manifestado no conocer el Centro de Participación Activa (CPA) como un medio para promover el bienestar y el envejecimiento activo. Este elevado porcentaje de desconocimiento evidencia la necesidad de mejorar la difusión de los recursos disponibles para las personas mayores en Andalucía. Los CPA ofrecen actividades sociales, culturales y de ocio que pueden resultar fundamentales para romper el aislamiento y fomentar la creación de nuevas redes sociales entre la población mayor.