Andalucía alcanza un acuerdo unánime para un nuevo Pacto de la Bolsa de contratación del SAS

Foto de familia del consejero Antonio Sanz y la gerente del SAS, Valle García, en tre los representantes de las organizaciones sindicales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales un acuerdo “muy esperado” para mejorar la contratación de personal sanitario en la comunidad. La Junta ha alcanzado, por unanimidad, un nuevo Pacto de Bolsa junto a los sindicatos SATSE, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT, con el objetivo de lograr un sistema de contratación más ágil y transparente.

Según ha destacado Moreno, este acuerdo supone un nuevo paso en el refuerzo de la sanidad pública andaluza y responde a una de las principales demandas tanto de los profesionales como de las organizaciones sindicales del sector.

El presidente ha subrayado que este consenso permitirá optimizar los procesos de selección y contratación de personal sanitario, mejorando la eficiencia del sistema y ofreciendo mayores garantías de equidad y claridad.

En la misma línea se ha pronunciado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien ha valorado el acuerdo a través de sus redes sociales. "La Consejería de Sanidad, a través del SAS, y los sindicatos SATSE, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT alcanzamos por unanimidad un nuevo Pacto de Bolsa para una contratación del personal sanitario más ágil, transparente y justa", ha señalado.

Sanz ha remarcado que el acuerdo "responde a una necesidad clara tras 12 años de complejidad e inseguridad administrativa” y ha concluido que con este pacto "ganan los profesionales, los centros y la ciudadanía".

Para ampliar los detalles del acuerdo, la Junta de Andalucía ha convocado una rueda de prensa a las 16:00 horas, en la que intervendrá el propio consejero de Sanidad, quien explicará el contenido y el alcance de este nuevo Pacto de Bolsa.