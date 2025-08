Andalucía abre el próximo curso 13 aulas más en los centros concertados para Educación Especial

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía refuerza el próximo curso escolar 2025/2026 la Educación Especial en los centros concertados con trece aulas más y reduce las de los ciclos de Infantil y Secundaria, con cinco y cuatro menos, respectivamente. Las unidades concertadas suman 12.096 (18,2% del total) y las públicas, 54.176.

Son los datos ofrecidos por el departamento de María del Carmen Castillo a Europa Press con motivo de la publicación esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la orden por la que se resuelve la convocatoria para acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación o modificación de los mismos, con centros docentes privados de Andalucía, a partir del curso académico 2025/26.

En el caso concreto de Educación Especial, la Consejería ha autorizado el concierto de diez unidades nuevas de apoyo a la integración y tres unidades nuevas de aulas específicas. En el caso de Infantil, el balance es cinco unidades menos concertadas con respecto al curso recién terminado (ocho supresiones y tres unidades nuevas)

Para Primaria, se han suprimido cuatro unidades y se han autorizado otras tantas, por lo que el cómputo global no sufre variación. No es el caso de Secundaria, ciclo en el que Desarrollo Educativo ha suprimido cuatro unidades en la red concertada. En el Bachillerato y en Formación Profesional "no hay supresiones ni unidades nuevas", aclaran las fuentes de la Consejería.

Las unidades de Educación Especial de motóricos, visuales y apoyo a la integración que se conciertan, o cuyo concierto se renueva, se financiarán con arreglo a los módulos establecidos en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las unidades de Educación Especial de plurideficientes, auditivos y psíquicos, respectivamente, tanto en el caso de la Educación Básica/Primaria como en el de los Programas de formación para la transición a la vida adulta, se aclara en el texto de la orden.

La propia consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional reconocía hace meses en una entrevista la "tendencia creciente" en el número de alumnos con necesidades educativas especiales gracias a que "se han mejorado las medidas de atención temprana". Ante esta realidad, que también se produce en los centros concertados, la Consejería confirmaba que se planteaba concertar unidades de Educación Especial en dichos centros concertados.

"El curso pasado -en alusión entonces al 2023/2024- se hizo un esfuerzo en la concertación de unidades de Bachillerato porque entendíamos que eran necesarias, pero ahora mismo necesitamos trabajar más en unidades de Educación Especial. El equilibrio --entre público y concertado-- se está manteniendo y creo que se ve el esfuerzo que se está haciendo en ambas redes, que son importantes. En ese sentido vamos a seguir trabajando", adelantaba la consejera.

En relación con la Educación Especial, "el crecimiento, de en torno a un 7%, lo hemos tratado de compensar porque hemos subido los recursos. Ahora mismo tenemos 13.600 profesionales en el sistema, que son casi un 35% más de lo que había hace cinco años. Y luego, por ejemplo, en el caso del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) es que lo hemos subido un 50%, hasta alcanzar los 3.500 profesionales", aclaraba Castillo.