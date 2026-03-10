Los andaluces comienzan a consumir tabaco a los 14 años y cannabis, a los 14,7

La edad media de inicio en el consumo de tabaco y alcohol en Andalucía se sitúa en torno a los 14 años, mientras que el cannabis comienza a consumirse a los 14,7 años de media, según los datos de la encuesta autonómica sobre el uso de drogas en alumnos de enseñanzas secundarias (Estudes) en Andalucía para el año 2025. El consumo diario de tabaco arranca a los 14,2 años y el de alcohol a los 13,9 años entre los jóvenes andaluces.

Las cifras sitúan a Andalucía entre las regiones con edad más baja de inicio en cannabis, empatada con Baleares y Castilla-La Mancha (14,7 años) y solo superada por Ceuta, donde la media desciende hasta los 14,4 años. La encuesta ha contabilizado las respuestas de 3.907 alumnos andaluces de entre 14 y 18 años matriculados en enseñanzas secundarias.

En la comparativa entre ambos sexos, los estudiantes varones afirman haber fumado alguna vez en la vida más que las mujeres (el 28% frente al 26% de las jóvenes). En cuanto a fumadores habituales —aquellos que han consumido en los últimos 30 días—, los porcentajes son superiores al 15% en hombres y casi el 14% en mujeres, con una diferencia de 1,4 puntos porcentuales.

Alcohol, cannabis y cigarrillos electrónicos

El alcohol es la sustancia más extendida entre los jóvenes andaluces: cerca del 76% lo ha probado alguna vez en la vida. Por género, las mujeres superan ligeramente a los hombres con un 76,9% frente al 74,7%, invirtiendo la tendencia observada en el consumo de tabaco y cannabis.

En el ámbito del cannabis, el 19% de los estudiantes andaluces lo ha consumido alguna vez, con una mayor diferencia entre géneros: el 23% de los varones ha probado esta sustancia frente al casi 15% de las mujeres. En el último año, el consumo masculino alcanza el 17%, mientras que el femenino se queda en el 10,4%.

Por último, los cigarrillos electrónicos son populares entre los estudiantes de secundaria en Extremadura y Andalucía. Nuestra comunidad registra un 58% de jóvenes que han usado vapeadores alguna vez y un 50% que lo ha hecho en los últimos 12 meses, solo por detrás de los extremeños. En el lado opuesto se encuentra Galicia, con un 41% de consumo alguna vez y un 33% en los pasados doce meses. Ceuta y Melilla se excluyen del análisis. A diferencia de otras sustancias, las mujeres superan a los hombres en el uso de cigarrillos electrónicos, con un 58,6% frente al 57,8% en consumo alguna vez en la vida. En el último año, la prevalencia femenina alcanza el 50,5% frente al 49,4% masculino, una diferencia de 1,1 puntos porcentuales.