Alerta sanitaria en Andalucía y otras cinco comunidades por la presencia de Salmonella en burger meat de pollo de Consum

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de Salmonella en productos de la marca Consum. A través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana han notificado la contaminación en preparados de carne burger meat de pollo, según informó la agencia este mes.

La alerta se ha activado gracias al sistema de autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes cumpliendo con la normativa vigente para evitar la comercialización de alimentos no seguros. Consum ya ha publicado una nota informativa en su página web dirigida a sus clientes y ha procedido a la retirada inmediata de los lotes afectados.

Los productos implicados en esta alerta sanitaria corresponden a preparados de carne burger meat de pollo de la marca Consum, envasados en bandejas de plástico de 400 gramos, con los números de lote 2830 y 1671, ambos con fecha de caducidad 01/12/2025. Estos productos se comercializaban refrigerados.

Distribución en seis comunidades autónomas

Según la información disponible, la distribución del producto contaminado ha alcanzado a Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. La empresa ha confirmado que ya ha retirado los lotes afectados de sus lineales de venta, asegurando que el resto de lotes comercializados son completamente seguros para el consumo.

Las autoridades han trasladado esta información a las comunidades autónomas afectadas a través del SCIRI para verificar la completa retirada de los productos contaminados de todos los canales de comercialización disponibles.

Recomendaciones para los consumidores

La AESAN recomienda a los consumidores que dispongan de estos productos en sus hogares que se abstengan de consumirlos. No obstante, la agencia señala que, tal como indica el etiquetado, este tipo de producto debe cocinarse completamente antes de su consumo, siendo el cocinado una medida efectiva para eliminar el riesgo sanitario.

En caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con salmonelosis como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud para recibir atención médica adecuada.

Los consumidores pueden ampliar la información sobre la salmonelosis y otras enfermedades de transmisión alimentaria en el portal oficial de la AESAN, donde encontrarán recursos útiles sobre prevención y tratamiento.