La Airef destaca que la negativa de Juanma Moreno a aceptar la quita de la deuda de Montero costará 2.655 millones en intereses

El debate sobre la quita de la deuda ha vuelto al primer plano político gracias al último informe que ha presentado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) esta semana. Este organismo ha calculado que la condonación de deuda autonómica de todo el país reducirá el gasto por intereses en 2.532 millones de euros en el primer año, acumulando 15.657 millones de ahorro hasta 2030, y supondrá una mejora significativa de la sostenibilidad financiera de las autonomías.

Más detalladamente, la Airef estima que la condonación parcial de la deuda autonómica, en conjunto, reduciría la ratio de deuda del subsector en 5,1 puntos del PIB, con las mayores reducciones relativas en Andalucía (8,6 puntos), Castilla-La Mancha (8,5 puntos), Murcia (7,7 puntos) y Comunidad Valenciana (7,4 puntos), todas ellas por encima de la media. No obstante, algunas comunidades seguirán registrando niveles elevados de endeudamiento, superiores al 20% de su PIB.

En la traslación al caso andaluz, la condonación de la deuda significaría que la Junta de Andalucía se ahorraría en intereses 2.655 millones de euros hasta 2030, cantidad que el primer año ascendería a 396 millones. Estos números contrastan con el argumentario que ha utilizado el Gobierno andaluz para rechazar la quita que ha propuesto la ministra de Hacienda, candidata del PSOE andaluz a la Junta, María Jesús Montero.

Con respecto a la deuda respecto al PIB andaluz, que ahora mismo se sitúa por encima de los 41.000 millones, la condonación que propone Montero, y que aún no ha sido aprobado por el Congreso, situaría la cifra en 19.187 millones, lo que supone un 8,2% del PIB.

Ahora bien, el organismo independiente ha destacado que la quita mejora la sostenibilidad financiera y refuerza la capacidad de acceso a los mercados, pero ha advertido de que no genera margen para incrementar el gasto corriente, dado que los pagos por intereses quedan excluidos de la regla de gasto, como vienen apuntando desde la Junta. "Destinar el ahorro a gasto en lugar de reducir deuda, sin un ajuste por parte de la Administración Central, podría deteriorar la posición fiscal del conjunto de las Administraciones Públicas", ha alertado.

Equilibro presupuestario

La Airef prevé que Andalucía incumpla la regla de gasto nacional en 2025 y, con menos desviación, en 2026, aunque alcanzará el equilibrio presupuestario en 2025 y un superávit del 0,5 % del PIB en 2026.

En su último informe sobre los presupuestos andaluces la AIReF calcula que el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional aumentará en la comunidad un 8,1% en 2025 y un 4,2 % en 2026, superando los límites individuales del 3,2% y 3,3% vigentes, respectivamente, para cada uno de los años.

Andalucía condiciona el cumplimiento de la regla de gasto a elementos que actualmente no contempla la regla como el nuevo impuesto sobre márgenes de intereses y comisiones, por 205 millones de euros, que no se considera por su naturaleza temporal, y una transferencia de 1.039 millones que reivindica la comunidad como compensación por la infrafinanciación autonómica, según el informe.

Nuevas rebajas fiscales suponen 61 millones

Las nuevas medidas que ha adoptado implicarían nuevas rebajas fiscales por deducciones en el IRPF (celiaquía,mascotas, gimnasios y alquileres) que, supondrán una menor recaudación de 61,5 millones de euros y afectarán a los ingresos autonómicos a partir de 2027, pero a la regla de gasto en 2026.

En el capítulo de ingresos la AIReF prevé que, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumenten un 6% en 2026, alcanzando el 18,2% del PIB, sustentado en el aumento del % de los recursos del sistema de financiación.

Además, calcula un crecimiento del 4% de los ingresos tributarios y de los otros recursos por la evolución de los fondos europeos, los ingresos asociados a la producción y las transferencias del Estado, si bien la comunidad pronostica 2026 un nivel superior de recursos procedentes de los fondos europeos que los considerados por la AIReF y también un nivel superior de empleos superior.

Asimismo, ha apuntado que Andalucía introdujo modificaciones en varias figuras tributarias de las que se espera un incremento de recaudación de 40 millones en 2025: supresión en el Impuesto sobre el Patrimonio de la bonificación para patrimonios que pudieran tributar por Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas y aumento de las cuotas del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas.

Adicionalmente, por la retirada de las medidas temporales de ingresos adoptadas en años anteriores (suspensión del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas y bonificaciones en algunas tasas) calcula recuperar 74 millones de euros.

El gasto de personal sube un 4 %

En cuanto a los gastos, la AIReF pronostica, sin considerar los financiados por el PRTR, aumentarán un 6 % en 2025 y un 3 % en 2026, alcanzando este año el 17,7% del PIB, y los de personal crecerán casi un 4% por la actualización de los salarios derivada de la normativa básica estatal, el deslizamiento salarial y la subida del complemento específico de los docentes.

Las medidas de gasto relativas al personal supondrán 100 millones de euros en 2025 y 22 millones en 2026. Junto a ello, la AIReF anticipa un aumento del 4 % en los gastos de funcionamiento, del 3% en los asociados a conciertos y del 4 % en los otros gastos corrientes.

Andalucía mantiene las medidas de gasto comunicadas para 2025 y 2026, si bien actualiza su valoración dado que prorrogó parcialmente en 2025 y 2026 el plan de choque para reducir la lista de espera quirúrgica, que supondrá un mayor gasto de 22 millones en 2025 y de 3 millones en 2026 y contempla una nueva medida de gratuidad de las escuelas infantiles con impacto de 9 millones en 2025 y de 23 millones en 2026.

La deuda de Andalucía se situará al cierre de 2026 en un 16,5 % del PIB. Partiendo de un 19,1% en 2024, la ratio mejoraría en algo más de dos puntos y medio en el periodo 2025-2026, por efecto del crecimiento previsto del PIB.