El agua llega a los embalses de Andalucía con 'Garoé' en espera de otra súpertormenta

La borrasca Garoé sentó bien a los embalses de la comunidad autónoma que esperan la llegada de un nuevo frente, en esta ocasión nominado Éowyn que continuará haciéndolo si se cumplen las previsiones y que afectará al inicio de la próxima semana a toda Andalucía. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrógrafica del Guadalquivir (CHG) consultados por este periódico, únicamente en los embalses de esta cuenca han entrado en las últimas 24 horas casi 92 hectómetros cúbicos de agua, suficientes para satisfacer las necesidades de toda la población andaluza durante más de mes y medio.

Desde que comenzara la semana, según los mismos datos, sólo en los pantanos que forman parte de la cuenca del Guadalquivir se han recogido casi 147 hectómetros cúbicos que darían para las necesidades de abastecimiento de una población de más de ocho millones de personas a lo largo de más de dos meses.

Dicho de otra manera, la borrasca Garoé aportó más agua a los pantanos de la principal cuenca que abastece a Andalucía, que en las dos danas que se vivieron en los meses de octubre y noviembre. Estas sirvieron para aliviar (poco) la situación de sequía que todavía se vivía (y aún o hace) en la provincia de Málaga, Cádiz y en menor medida de Almería. La última borrasca con nombre, centró sus aportaciones en las provincias más occidentales, especialmente en Huelva y Sevilla, cuyos pantanos ya están comenzando a aliviar debido a que se han superado los límites máximos de seguridad.

A los pantanos sevillanos que ya comenzaron a hacerlo durante el día de ayer, se añadieron los onubenses. Según informó la entidad Aguas de Huelva en su perfil en X, las intensas lluvias de estos días han llenado el embalse de la localidad de Beas hasta los 3,30 hectómetros cúbicos, por lo que “hemos procedido a abrir el desagüe para evacuar siguiendo protocolos de seguridad”.

No obstante, a pesar de que desde la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía no han cerrado definitivamente los balances de las cuencas que gestiona directamente, los embalses de la provincia de Huelva hacía tiempo que no tenían unas aportaciones semejantes. En este caso destaca el comportamiento de sus dos principales embalses. El del Andévalo, que cuenta con una capacidad total de 634 hectómetros cúbicos, ha ganado casi cuatro respecto a la última semana y en estos momentos se encuentra al 32,5% con casi 206. Mejor comportamiento tiene el embalse del Chanza que ha conseguido sumar 25,7 hectómetros cúbicos para llegar a los 161 almacenados, lo que supone un 47% del total.

En el resto, el panorama no es tan positivo y se espera la llegada de un nuevo frente que parece que sí va a traer cantidades importantes de lluvia a Málaga y Cádiz. En la primera de ellas las instalaciones de Limonero, Guadalteba, Guadalhorce y La Viñuela apenas han experimentado variaciones destacables a lo largo de los últimos días.

Lo mismo ocurre en Cádiz, Granada y Almería, donde todos ellos han perdido agua en los últimos días. Los de la primera de ellas, se han dejado medio hectómetro cúbico y apenas llegan a 522 de los 1.813 que pueden almacenar, es decir, poco menos del 29%, casi siete puntos menos que la media andaluza. La Cuanca Guadalete-Barbate apenas almacena 471 hectómetros cúbicos de los más de 1.651 que puede alcanzar.

En Granada, Rules y Beznar han bajado esa misma cantidad, mientras que en Almería entre Benínar y Cuevas del Almanzora apenas sobrepasan los 20 hectómetros cúbicos, es decir, el 9,24% la menor capacidad de almacenamiento de todas las provincias españolas. En cualquier caso, lo que preocupa en este caso es el riego, no el abastecimiento humano, ya que está garantizado por hacerse mediante desaladoras.

Embalse del Gergal en Guillena desembalsa agua tras las últimas lluvias caídas en Andalucía. / José Manuel Vidal / EFE

Llueve bien

La explicación hay que buscarla en la manera en que se han producido estas lluvias. Con los suelos completamente empapados por las precipitaciones y con los ríos con sus caudales activos, el suministro de escorrentías hacia los lugares de almacenamiento ha sido constante y cualquier precipitación por pequeña que sea, era más que productiva. Además, es más que probable que a lo largo de los próximos días, las cantidades que sumen los embalses del Guadalquivir sean todavía importantes.

La directora técnica de la CHG, Nuria Jiménez, reconocía a este periódico el pasado 18 de noviembre que las danas no habían mejorado tanto las reservas “como podíamos esperar de unas lluvias tan cuantiosas”. Sus datos recogían apenas 7 hectómetros cúbicos de aportaciones, que dejaban la capacidad total en un 35,15%. Durante el día de ayer, esta llegó al 36,80% después de haber añadido 91,8 hectómetros cúbicos en apenas un día, lo que eleva el total de recursos almacenados a unos más que esperanzadores 2.956, es decir el 36,8%.

La cantidad recogida por los pantanos fue tan abundante que en algunos de ellos fue necesario activar los protocolos para desembalsar antes de que se superen los límites máximos establecidos por las normas de seguridad y para hacerlo de una manera progresiva. En esta semana, los pantanos de la cuenca del Guadalquivir han debido deshacerse de casi 20 hectómetros cúbicos de agua. En este caso, han sido los de El Gergal y Agrio en la provincia de Sevilla quienes han debido hacerlo a lo largo de los últimos tres días.

Supertormenta

El patrón de comportamiento de Garoé se puede repetir en los próximos días con la llegada de Éowyn. Se trata de una supertormenta que traerá aparejada unos vientos muy fuertes desde su llegada a la península desde el Atlántico. El comportamiento de esta gran masa de bajas presiones será similar en lo que se refiere a las lluvias en Andalucía a su hermana de hace unos días, es decir, habrá fuertes precipitaciones en las provincias más occidentales y con menor probabilidad en las orientales. En esta ocasión sí que dejarán cantidades apreciables tanto en Sevilla como en Huelva, pero se extenderán también a Málaga,Cádiz y Córdoba, donde se esperan fuertes tormentas a primera hora de la mañana de este sábado.

Al día siguiente se extenderán las lluvias a todas las provincias, tal vez con la excepción de Almería, donde no se esperan precipitaciones amén de algún chubasco de tipo aislado que no dejarán cantidades importantes.

En cualquier caso, los modelos de la Agencia española de Meteorología (Aemet) consultados por este periódico hablan de precipitaciones hasta el próximo miércoles en algún punto de Andalucía, con lo que las aportaciones a los embalses se mantendrán de manera estable al menos durante una semana. No obstante, la gran variabilidad en el comportamiento de estas tormentas –más aún cuando vienen asociadas a fuertes vientos– hacen que los pronósticos sean inciertos a más de cuatro días vista.