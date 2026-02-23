Adelante Andalucía inicia su precampaña con Moreno como adversario

Adelante con José Ignacio para echar a las derechas junto a una foto del candidato y del presidente de la Junta. Así de explícita es la imagen con la que la formación andalucista presentó ayer lo que ellos mismos definieron como el inicio de la precampaña electoral de cara a los próximos comicios autonómicos. Poco espacio a la imaginación; su valor más seguro -el portavoz parlamentario, José Ignacio García- y al que definieron como principal y único adversario, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Tampoco hay demasiado hueco para otras cuestiones: un mensaje netamente andaluz (o andalucista) y una línea de actuación inspirada en la izquierda alemana (Die Linke) que asesora a la formación que pretende "centrarse en lo que realmente importa, la sanidad, la educación, la vivienda" y escapar de todo el ruido que llega "desde algunos escenarios de Madrid" en referencias a posibles alianzas de izquierda con o sin algunos de los tradicionales integrantes en ellas.

José Ignacio García se ha encargado de sostener una postura "que no sorprenderá a casi nadie" de centrar el mensaje en un electorado que "tiene su hueco en la gente que no está movilizada, que no acude a votar porque no encuentra el espacio que busca". Nada le va a separar de su gran objetivo, echar a Moreno del gobierno de la Junta para lo que también ha repetido su mensaje tantas veces escuchado: sí a un acuerdo de investidura pero pocas ganas de entrare en un gobierno de coalición "que no ha servido, no para conseguir un mayor porcentaje de votos, sino para defender las políticas de izquierda que buscamos".

En la presentación de las líneas generales de esta campaña estuvo muy presente su antecesora en el cargo. Dos frases de Teresa Rodríguez definieron la estrategia de un partido que apenas cuenta con cuatro años de vida: "no hay que hablar el lenguaje de los políticos" y "hay que tener un pie en las instituciones y mil en la calle". En ambas se resume su ideario y, centrados en la campaña electoral, en la estrategia que seguirán a partir de ahora para conseguir la mayor cantidad de votos posible. La otra frase ya se ha escuchado con anterioridad: "no queremos ser esa izquierda triste que echa broncas; queremos una campaña con alegría". Para ello, esgrimen su propia andadura parlamentaria en la oposición, con la aprobación de la propuesta de gafas gratuitas para todos los menores como estandarte.

Para articularla han puesto en marcha -o lo van a hacer- dos estrategias que fueron presentadas por Jaime Peizoto, coordinador de campaña y por la ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández. El primero de ellos ha anunciado una campaña de voluntariado, abierta también a los no militantes, mientras que la segunda ha anunciado una campaña de escucha puerta a puerta que hasta el momento ha tenido siete actuaciones en otros tantos distritos, en las que se pretende "escuchar lo que realmente importa a los ciudadanos". Estos temas se centran en "la sanidad que aparece siempre, la vivienda y la limpieza sobre todo en algunos barrios, por lo que no ha habido

A juicio de García, "Maíllo no es nuestro adversario" y los centros de decisión de Por Andalucía están "alejados de Andalucía". Por ello, se afanan en huir de "las peleítas de la izquierda estatal que sólo interesa a políticos y periodistas". De hecho, los movimientos que se están produciendo en ese espacio electoral han pasado de lado por Adelante, tal vez conscientes de que no iban a tener respuesta: "Nadie nos ha llamado, ni de unos, ni de otros", ha asegurado el portavoz de Adelante que ha garantizado que "estamos pendientes de las elecciones andaluzas. Cuando lleguemos a las generales, ya decidiremos qué hacer. Nos vamos a presentar, eso es seguro, pero la estrategia la decidiremos en su momento, pero tenemos claro que queremos una voz andalucista en todas las instituciones". Son conscientes, además, que "llegamos en el peor momento de la izquierda, con un bajonazo importante". Aún así, "no vamos a entrar en temas estatales, ni dejarnos engatusar por temas de extrema derecha, como la polémica del burka que yo no veo ninguno por la calle".