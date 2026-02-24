Abren las primeras convocatorias del SAS del nuevo modelo de bolsa para 14 especialidades

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) va a lanzar las primeras convocatorias del nuevo modelo de bolsa pactado con los sindicatos para catorce especialidades: facultativo especialista de área (FEA), medicina de recursos avanzados de cuidados paliativos, médico de admisión y documentación clínica, médico de familia, pediatra de atención primaria, odontoestomatólogo de atención primaria, médico del trabajo, farmacéutico de atención primaria, epidemiólogo de atención primaria, enfermero, enfermero especialista, fisioterapeuta, logopeda y terapeuta ocupacional.

Con los nuevos criterios, las personas admitidas en la bolsa correspondiente al corte 2022/2023, así como aquellas que ya se encuentren inscritas, "no deberán realizar una nueva inscripción", explican fuentes del SAS. Los que quieran incorporarse a estas bolsas y cumplan los requisitos podrán formalizar su inscripción del 2 al 13 de marzo, ambos inclusive. "Todas las solicitudes presentadas en ese periodo serán tenidas en cuenta".

Posteriormente, tanto las personas admitidas en la bolsa del corte 2022/2023, como las ya inscritas y las que se registren entre el 2 y el 13 de marzo deberán presentar su autobaremo de méritos conforme a los nuevos baremos aprobados entre los días 16 y 27 de marzo, ambos inclusive.

Modificaciones en los procesos de OEP

Este nuevo sistema es fruto del acuerdo alcanzado por unanimidad entre el SAS y todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad —Satse, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT— el pasado mes de diciembre. Entre las modificaciones del nuevo modelo, que irá implantándose "de forma progresiva", destaca la simplificación y coordinación del baremo de méritos con los procesos de Oferta de Empleo Público (OEP), lo que aporta, según los mismos portavoces "reglas claras, mayor seguridad a los profesionales, además de garantizar actualizaciones anuales de los listados".

Como ejemplo, una enfermera que en 2025 hizo nuevos cursos o superaba un examen de oposición no tenía la certeza de que se valoraran, y esos nuevos puntos tardaban entre dos y tres años en incorporarse a los listados. Ahora, los méritos que se incorporan a la bolsa se valoran de forma homogénea, con el fin de evitar largas esperas y rebajar la incertidumbre.

Estos méritos tampoco caducan, ni deben presentarse reiteradamente, ya que se conservan y pueden reutilizarse para otros procedimientos, como la participación en la OEP o en la carrera profesional. Por ejemplo, un TCAE no tiene que volver a subir su título o contratos antiguos si, además de inscribirse en bolsa quiere presentarse a una OEP, o incluso cuando supere el proceso selectivo para su progresión en la carrera profesional.

Además, "todo el esfuerzo realizado por los profesionales en los procesos selectivos va a contar", ya que el nuevo sistema valora las calificaciones obtenidas en las OEP, incluso cuando no se consigue plaza. Se espera así incentivar la participación, al reconocer el mérito y la preparación de quienes aspiran a un empleo estable en el sistema sanitario público andaluz.

Otra de las novedades es la "regulación clara" del uso del censo y de las bolsas extraordinarias para hacer frente a la escasez estructural de profesionales. Con el anterior sistema, si un centro necesitaba un enfermero y agotaba las personas disponibles en bolsa, tenía que publicar una convocatoria específica cuya tramitación y resolución podía tardar meses. Por otro lado, los Especialistas Internos Residentes (EIR) tanto de medicina (MIR) como de enfermería, entrarán automáticamente en bolsa una vez finalizada su residencia. Se permitirá la inscripción anticipada durante el último año de residencia, con el objetivo de facilitar la planificación de la cobertura asistencial, especialmente en periodos críticos como el verano.

Este nuevo acuerdo introduce una bolsa "única, abierta y permanentemente actualizable, con reglas comunes y conocidas para todos los profesionales". El pacto incorpora, además, medidas específicas de protección para personas en situaciones especialmente delicadas, como víctimas de violencia de género, agresiones, acoso o personas con discapacidad. Por primera vez, se regula que se determinen los puestos que están adaptados, con una garantía mínima del 2 %. Se evitarían así casos como la selección de un candidato para puestos que no están adaptados, lo que anteriormente podía penalizar a la persona para optar a otro puesto que sí lo estaba.