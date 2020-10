Coronavirus: Salud no descarta "cerrar" Sevilla ante una "subida exponencial" de casos

Contundente y decidido. Así se ha mostrado este lunes el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, de cara a frenar la expansión de la pandemia del coronavirus. Durante un acto oficial en Almería, Aguirre ha asegurado que adoptará las mismas medidas que en Granada en otros provincias como Sevilla o Jaén, si se registran los mismos datos de aumentos de casos de contagios por Covid-19.

"Cualquiera que me dé cifras como Granada, con una subida exponencial y sin que haya control, no me temblará la mano en absoluto para tomar las medidas oportunas, aunque sean drásticas. Igual que cerré Granada, cerraré Sevilla o Jaén", ha manifestado en declaraciones a los medios

En este sentido, el consejero ha insistido en que desde Salud y Familias "siempre se ha actuado de forma proactiva", incluso antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma, apuntando que dichas medidas se adoptan semana a semana de acuerdo a los informes técnicos de epidemiólogos y Salud Pública.

Así, ha apuntado que entre este lunes y el martes los equipos técnicos de las delegaciones territoriales realizarán distintas propuestas para las localidades sevillanas de Estepa y Pedrera, además de Jaén capital o Cuevas de San Marcos (Málaga).

Ha insistido en que toda medida que se adopte se llevará a cabo tras testeos que permitan conocer la incidencia real, y que éstas serán ce carácter "sociosanitario como en Granada", o de aislamiento perimetral, porque "conforme mayor movilidad, mayor contagio" existe.

"Algunos pueblos, por los testeos, pasarán a la fase dos y a una fase, no de limitación de la movilidad, pero sí de evitar concentraciones, de cerrar bares a las diez, cerrar parques y jardines, zonas de ocio. Las mismas de Granada", ha añadido.

Sin que el consejero haya llegado a concretar si sus declaraciones se refieren a actuaciones a nivel provincial o por zonas de mayor impacto, adía de hoy, la realidad es que la provincia de Sevilla cuenta en estos momentos con un total de 21.130 positivos confirmados desde que comenzó la pandemia, de los que 6.652 han sido notificados en los últimos 14 días. Estos datos suponen una tasa de contagio en ese mismo periodo de 341,2 casos por cada cien mil habitantes. La capital es la zona que más contagios registra, 2.271 en 14 días, con una tasa que supera los 320 casos, por debajo aún de la media provincial. No obstante, otros 21 municipios superan la tasa de 500 casos por cien mil habitantes: Castilleja de Guzmán (531,7), Santiponce (549,5), Valencina de la Concepción (645,1), Badolatosa (974,7), Écija (1.321,7), Estepa (1.151,5), Fuentes de Andalucía (829,7), Gilena (670,8), Herrera (1.779,9), Latenjuela (707,9), Lora de Estepa (1.508,1), Marín de la Jara (702,7), Pedrera (3.523,3), Brenes (505,2), Cantillana (636,5), Castilblanco de los Arroyos (637,3), El Castillo de las Guardas (1.871,1), Villaverde del Río (562,8), Montellano (864,5), Los Palacios y Villafranca (526,7), y El Palmar de Troya (854,7).

*Fe de erratas: La tasa de contagio en Castilleja de la Cuesta, en el distrito Aljarafe, es actualmente de 149,3 casos por cien mil habitantes y no de 531,7 como se había informado por error en esta noticia. El dato ya está corregido. Disculpen las molestias ocasionadas.