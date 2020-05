Málaga y Granada deben estar 14 días en la fase 1

Las provincias de Granada y Málaga deberán permanecer dos semanas en la fase 1, es el criterio fijado por el Ministerio de Sanidad para comprobar que los alivios no causan problemas epidemiológicos. De este modo, estas dos provincias, que entran el lunes en esta fase, no estarían acompasadas con el resto de Andalucía. Es el Gobierno andaluz el que ha solicitado que toda la comunidad pase a la siguiente fase de un modo parejo, lo que ocurriría el 25 de mayo. No será así.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este domingo que no habrá excepciones, por el momento. Así, Cádiz, Sevilla, Almería, Córdoba, Huelva y Jaén entrarían en la fase 2 el 25 de mayo, y las otras dos, siete días después.

Salvador Illa también ha aclarado que no habrá movimientos entre las provincias hasta que concluya la fase 3. Esto es así desde que se aprobó el plan de transición, pero el vicepresidente andaluz, Juan Marín, había declarado que los viajes interprovinciales se permitorían desde la fase 2. No es así, hasta finalizada la 3, no habrá opciones para estos viajes. Con ello, Sanidad quiere evitar desplazamientos desde provincias con problemas a otras con menos impacto.