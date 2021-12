La Junta de Andalucía pide a médicos y enfermeros jubilados que vuelvan a las consultas ante la falta de personal

La Junta de Andalucía ha pedido a enfermeros y médicos jubilados que vuelvan a las consultas, a través de una circular con fecha del 28 de diciembre. Se trata de una medida in extremis ante la falta de profesionales para cubrir las ausencias motivadas por distintas causas en los centros de salud y hospitales de Andalucía (baja, permisos, jubilaciones, vacaciones de Navidad etcétera), al borde del colapso en esta sexta ola.

Personas hasta los 70 años han sido llamadas a volver a tratar enfermos en plena sexta ola de contagios por covid.

La mencionada circular establece, textualmente, al modo de "instrucciones":

La reincorporación de profesionales sanitarios en situación de jubilación .

. Los centros sanitarios de SAS podrán reincorporar al servicio activo a médicos y enfermeros que causaron baja en sus centros por jubilación y que no hayan alcanzado los 70 años de edad.

Los jubilados podrán colaborar durante su reincorporación en las tareas propias de su categoría y especialidad, en su caso.

y especialidad, en su caso. El nombramiento de carácter estatutario que se efectué a los seleccionados como consecuencia de esta reincorporación es compatible con la pensión de jubilación, conforme a los requisitos y características establecidas en el artículo 14 del Real Decreto-ley 8/2021

Se trata de una medida que ya ha sido criticada por el sindicato CCOO-Andalucía. Luis González, portavoz de Sanidad en CCOO-Andalucía recuerda que "en octubre la Junta de Andalucía prescindió de 8.000 profesionales sanitarios en octubre en plena pandemia; y ahora lanza dos circulares que no han sido ni siquiera planteadas en la Mesa Sectorial de Sanidad, donde están representados los sindicatos".

Doblar turnos en época vacacional

A través de otra circular, el SAS insta a sus enfermeros a que doblen turnos en los hospitales y en los centros de salud en jornadas maratonianas. "En principio doblar turno se plantea como una opción voluntaria pero el SAS advierte que después será obligatoria", incide González, al tachar de "injusta" esta medida. "Carece además de equidad ya que las retribuciones en los centros hospitalarios son más elevadas que en centros de Atención Primaria", añade.

La circular del la Junta de Andalucía referido a la prolongación de los turnos dice textualmente, al modo de instrucciones que " mientras continúe la pandemia, y una vez acreditado que no existen personas candidatas en la categoría de enfermeras, que acepten ofertas a través de los procedimientos establecidos en el Pacto de Bolsa Única del SAS, los centros podrán poner en marcha alguna de las actuaciones siguientes, que permitan la cobertura de las necesidades asistenciales generadas, en base a los criterios siguientes":

De forma preferente mediante Plan de accesibilidad para la cobertura programada de ausencias sin cobertura. Y de forma excepcional mediante Jornada complementaria para la cobertura de necesidades de turnos ante una ausencia o necesidad no prevista.

Estas medidas adoptadas a través de circulares afectan a todos los centros sanitarios públicos de Andalucía. Con ellas el SAS tratar de afrontar una situación cada vez más insostenible en la asistencia sanitaria, con centros de salud saturados y plantillas agotadas tras permanecer en primera línea frente al coronavirus durante casi dos años.

CCOO lo denuncia

El sindicato recuerda que a finales de octubre el SAS optó por prescindir de 8.000 trabajadores, de modo que se dejó de renovar a más del 40% de las enfermeras contratadas por la pandemia. Estos profesionales, en un destacable número, en torno a 900 enfermeras, han sido contratadas en otras comunidades autónomas. Con estos datos, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) asevera que ahora "el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha quedado sin enfermeras disponibles en la bolsa de trabajo y acude al doblaje de turnos y al pago de jornada complementaria para solucionar el problema en Atención Primaria".

A través de un comunicado, CCOO rechaza el procedimiento utilizado por la Consejería de Salud y Familias, "sin negociación ni consulta en Mesa Sectorial, mediante la publicación de unas instrucciones cuya aplicación generará conflicto".

CCOO ya advirtió en octubre "de este desastre organizativo", antes de que ocurriera: "la Consejería de Salud aplicó criterios economicistas a la hora de no renovar a los 8.000 trabajadores dedicados a la pandemia, sin tener en cuenta los nuevos retos sanitarios ni las nuevas oleadas".

El portavoz de Sanidad en CCOO-Andalucía recuerda: "Llegaron a decirnos en la Mesa Sectorial que no necesitaban a los 8.000 profesionales despedidos. Alegaron que no tenían dinero para pagarles cuando el 31 de octubre tenía la Junta de Andalucía un superávit de 2.589 millones de euros. No había dinero para mantener contratadas a nuestras enfermeras y ahora hay que ponerlo para que doblen sus turnos".

Asimismo, CCOO afirma que las carencias de personal en Atención Primaria no afectan sólo a médicos y enfermeras. "Hay una sobrecarga generalizada de trabajo que afecta a todas las categorías de personal y no podemos entender por qué no se toman medidas ya para reforzar las plantillas de las TCAE, de los epidemiólogos (tan necesarios en una pandemia), de los técnicos de radiodiagnóstico y del personal de gestión y servicios de Atención Primaria. Para esas categorías no faltan candidatos disponibles en las bolsas de contratación", añade el dirigente sindical.