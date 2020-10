Juanma Moreno reclama a Illa que avale el toque de queda si sirve para frenar al virus en Andalucía

La Junta reúne este viernes a sus técnicos para decidir cómo endurece las restricciones para atajar la expansión del Covid-19, pero antes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, participará en el Consejo Interterritorial de Salud donde el Gobierno central abordará con las regiones el nuevo modelo de gestión de la pandemia.

La aspiración de Juanma Moreno es que el foro que preside Salvador Illa sirva para homogeneizar la respuesta a esta segunda ola de la pandemia, que está golpeando cada vez con más fuerza a Andalucía. Este miércoles, cuando en el conjunto del país se ha superado el millón de contagios, la comunidad ha registrado la jornada con más casos desde el estallido de la crisis, a finales del pasado invierno.

La estadística autonómica ha reflejado un aumento de 3.442 contagios en sólo 24 horas. Son más que todos los casos notificados en la provincia de Huelva desde febrero. También ha habido 31 decesos y el número de hospitalizados ha seguido creciendo de forma llamativa. Son ya 1.567 pacientes ingresados con Covid-19, 357 más que hace una semana.

Van quedando atrás las llamadas a la tranquilidad de los portavoces del Gobierno andaluz, que defendían que la presión hospitalaria era el dato a atender y restaban importancia al número de contagios diarios, que achacaban al aumento del número de pruebas diagnósticas.

Moreno adelantó este martes en el Parlamento que el viernes habría medidas “duras, pero necesarias” si la situación continuaba empeorando, tal y como está ocurriendo. Pero el presidente de la Junta quiere aplicar sus medidas con el aval previo del Gobierno central. En la segunda jornada del debate del estado de la comunidad, el presidente de la Junta pidió al Ejecutivo que la decisión sobre el toque de queda sea unánime para poder aplicarla por igual en todo el país.

No es la primera vez que Moreno reclama la homogeneización de la respuesta a la pandemia. Cuando se impuso el estado de alarma a la Comunidad de Madrid, el dirigente andaluz insistió en la reforma de la ley de Salud Pública para dotar de armazón jurídico a las restricciones más complejas. Las autonomías no tienen potestad para limitar la movilidad en ciertos casos si no hay un respaldo estatal. Y Moreno no quiere arriesgarse a que un juzgado pueda levantar sus medidas de control ante un recurso.

“El Gobierno no es capaz de liderar al país; es una absoluta dejación de funciones”, ha lamentado Moreno en una andanada contra Pedro Sánchez. El presidente de la Junta ha sido más duro con la gestión del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y ha asegurado que hay “un sentir ciudadano” que reclama a Sanidad la adopción de medidas comunes en todo el territorio.

Aunque ha mostrado su compromiso con el modelo autonómico y la distribución de competencias entre el Estado central y las regiones, Moreno ha insistido en que el Gobierno central tiene que ejercer sus funciones de “coordinación y cohesión” y ha pedido al PSOE andaluz que utilice su influencia dentro del partido para trasladar estas peticiones al Ejecutivo de Pedro Sánchez.