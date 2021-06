Juan Espadas sobre la derrota de Susana Díaz: "Es un liderazgo tan claro y contundente que no deja lugar a dudas"

El alcalde de Sevilla y candidato del PSOE-A en las próximas elecciones autonómicas, Juan Espadas, se ha mostrado este lunes convencido de tener la "colaboración" de la secretaria general del partido, Susana Díaz, en la nueva etapa en la organización tras su victoria en las primarias porque "el liderazgo que sale de las urnas por la militancia es tan claro y tan contundente que no deja lugar a dudas".

Espadas se ha pronunciado después de que Susana Díaz anunciase que daba un "paso al lado" tras su derrota en las primarias y que no se presentaría a la reelección al frente del PSOE-A, aunque sí quiere continuar como secretaria general del partido hasta el próximo Congreso Regional, previsto a final de año.

Tras señalar que el resultado de las primarias "significa un espaldarazo al PSOE porque en Andalucía necesitábamos un proceso como este y personalmente estoy muy ilusionado con la responsabilidad que me han dado mis compañeros", Espadas ha asegurado que el escenario que se plantea con él como próximo candidato a la Junta y Susana Díaz como secretaria general hasta el Congreso "se va a resolver con sentido común".

"Ella lo ha explicado bien, ahora lo que toca es hacer caso de lo que ha dicho la militancia, que no es otra cosa que un nuevo liderazgo en el PSOE de Andalucía y por tanto ir haciendo los cambios y la organización que ello requiere. Por mi parte, desde luego total disponibilidad para hacerlo de la manera más correcta y sé que por parte de Susana Díaz va a ser exactamente igual", ha añadido el alcalde de Sevilla, que ha recordado que ella ya expresó tras conocer el resultado de las primarias que daba "un paso al lado" y se ponía "a disposición del candidato".

Espadas ha explicado que a partir de ahora debe definir el proceso hasta el próximo Congreso Regional y el "día a día" de la gestión y de la labor de oposición política del PSOE-A, lo que exigirá "reorganizar equipos" en el grupo parlamentario, pero ha querido trasladar "tranquilidad" a la militancia porque está convencido de que "todos vamos a hacerlo bien y apostando por la unidad del partido, que es lo fundamental ahora mismo para seguir reforzando nuestro proyecto".

Preguntado por si contempla la posibilidad de que Ferraz imponga una gestora en el PSOE-A ante la negativa de Susana Díaz a dejar ya la Secretaría General, Espadas ha comentado que "el liderazgo que sale de las urnas en la militancia es tan claro y tan contundente que no deja lugar a dudas y por parte de Susana Díaz va a haber la disposición de trabajar para que esto sea correcto y lo hagamos todo perfectamente bien". "Estoy convencido de que los próximos días van a ser de organización, de equipo, de trabajo y de colaboración por ambas partes. Lo importante ahora mismo es que el PSOE-A esté preparado y preparado significa que todos nos pongamos a remar en la misma dirección. No concibo ningún otro tipo de cuestión, así que me pongo a ello desde hoy", ha recalcado.

Cuestionado por si la diputada por Jaén, Ángeles Férriz, puede ser la próxima portavoz en el Parlamento andaluz, Espadas ha señalado que "hoy no es día de anticipar este tipo de cuestiones" y ha explicación que se sentará con la presidenta del grupo, Susana Díaz", para "ver qué es lo mejor y cómo reorganizamos, pero evidentemente habrá cambios en el grupo parlamentario y lo haremos en este caso de manera que el compañero o compañera que asuma la nueva responsabilidad estoy convencido de que contará con la colaboración del resto del grupo, como ha ocurrido otras veces cuando ha habido cambios en el grupo parlamentario".

El alcalde de Sevilla ha reiterado su voluntad de compatibilizar este cargo con su condición de candidato a la Presidencia de la Junta porque "tengo una responsabilidad con los sevillanos y voy a dejarme la piel en ello" y ha defendido que "las primarias no pueden ser procesos de división y fractura del partido". "Las primarias empiezan y terminan. Terminaron anoche y hoy tenemos que empezar a trabajar todos juntos trabajando y remando en la misma dirección", ha concluido.