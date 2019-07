Veinte consejos para ser más feliz

Durante siglos, grandes eruditos y filósofos de la historia como Sócrates, Platón y Aristóteles, han intentado definir el concepto de la felicidad con diferentes significados pero realmente no hay un concepto universal. Hay tantas definiciones de felicidad como personas hay en el mundo. El único denominador común es que la felicidad es un estado interior de máximo bienestar, gozo y alegría, que no depende tanto de acontecimientos externos si no de nuestra actitud mental. Pero, ¿ cómo podemos alcanzar ese estado interior ?

Consejos que te ayudarán a conseguirlo :

1.Vive en presente.

El pasado ya no existe. Pensar en él nos arrastra a la nostalgia. El futuro es incierto. El ahora es lo que cuenta.

2. Sonríe

Es el mayor antídoto para nutrir tu cuerpo, tu alma y tu mente.

3. Haz ejercicio

El deporte activa los neurotransmisores de la felicidad e incrementa nuestros niveles de energía vital.

4. Acepta los acontecimientos de vida como aprendizaje y pruebas de superación.

Todo en esta vida es aprendizaje con un único fin, crecer.

" Si dejas de crecer, empiezas a morir por dentro " Tony Robbins

5. Progresa

Inicia un proceso de mejora constante en tu vida.

6. Relativiza

Resta importancia a los problemas y céntrate en la búsqueda de soluciones.

7. Reconcíliate con las personas que te importan

Perdona y perdónate. Libérate del lastre de los resentimientos, la culpa y el rencor. Son tóxicos que dejan de nutrir tu alma.

8. Practica la coherencia

Alinea con tus principios y valores lo que piensas, sientes, dices y haces.

9. Valora lo que ya tienes

Cuando valoras lo que tienes te conectas con la abundancia y no con la carencia.

10. Cuida las palabras que usas

Observa lo que dices y cómo lo dices. Cada término que utilizas está creando tu realidad.

11. Mima tu diálogo interno

Somos lo que nos decimos. Trataté con compasión, respeto y amor.

12. Ama y permítete ser amado

El amor es la mayor fuerza del mundo, todo lo cura.

13. Escápate al campo y conecta con la naturaleza

Cárgate de energía respirando aire puro rodeado de la madre tierra.

14. Nutre tu mente

Deshazte de la queja, el cotilleo, la envidia, negatividad, las personas que no te aporten y todo aquello que te reste energía.

15. Mantén una actitud positiva.

Descubre su importancia en éste artículo.

16. Limpia y ordena tus espacios

Elimina aquello, objetos y ropas, que no uses o esté viejo o roto. El desorden, la suciedad y la acumulación de objetos bajan tu nivel de energía vibratoria.

17. Recuerda todas las cosas que has conseguido y has superado.

Si pudiste una vez lo harás más. Cree y confía en ti.

18. Practica la meditación

Busca tu paz interior y encuentra tu esencia. Cuando lo hagas sentirás que a nada le temes, porque ya te has encontrado a ti.

19. Honra a tus ancestros

Esto te permite fluir hacia la vida desde el disfrute y la alegría.

20. Renace a tu nueva vida

Invierte en ti. Dedícate recursos y tiempo.