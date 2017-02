Con la provincia por Bandera

Asimismo se les otorgó también esta insignia a los hermanos jerezanos Alejandro y Pablo Zarzuela ya que son todo un ejemplo de superación. Estos mellizos sufren de espina dorsal bífida pero no les impide realizar su deporte favorito como es el baloncesto. Aunque no pudieron asistir porque se encontraban en Oviedo para disputar la Copa del Rey con su equipo, recogió el premio su padre, Juan Miguel Zarzuela quien retransmitió lo contentos que están de recibir este galardón.

Por sembrar semilla de la curiosidad por la ciencia en los jóvenes y pequeños, este año también se ha reconocido la excelencia educativa de Diverciencia, un proyecto educativo que pretende llevar al público la ciencia de mano de los propios alumnos, haciendo que no sólo aprendan sino que se interesen en mostrar dicho aprendizaje.

El reconocimiento deportivo recayó en las manos de un "nacionalizado gaditano", que siempre tiene un ojo puesto en los eventos deportivos gaditanos como es el periodista Paco González que trabaja en el programa deportivo de Cadena Cope desde 2010. Aunque no pudo estar presente en este acto, grabó unas palabras de agradecimiento por este premio y recogió en su nombre el galardón el ex portero histórico Francisco Ruiz Brenes conocido como 'Súper Paco'.

Este reconocimiento lo ofrecía la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y contó con la presencia del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y del delegado de Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, la presidenta de la Diputación, Irene García y el subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, así como diferentes autoridades provinciales y el alcalde de la ciudad de acogida, David de la Encina, el cual junto con su equipo de gobierno no podían esconder el orgullo de realizar este acto tan importante en su ciudad.

El primer evento que da comienzo a la celebración del Día de Andalucía en la provincia de Cádiz tuvo lugar ayer en el Teatro 'Pedro Muñoz Seca' de El Puerto de Santa María. Su escenario se vestía de gala para acoger el acto de entrega de las Banderas de Andalucía en el que se otorgaron dichos galardones a once personalidades, empresas e instituciones de la provincia de Cádiz o ligadas íntimamente con ella, en reconocimiento de la gran labor que realizan en la provincia gaditana.

El Himno de Andalucía con compás jerezano puso el broche de oro

Entre los once galardonados no pudo faltar ayer el premio al duende y al arte de la provincia. La Junta de Andalucía reconoció la trayectoria de la artista jerezana Tomasa Guerrero, más conocida en el mundo del espectáculo como ‘La Macanita’, quien además de llevar su voz y su ciudad de Jerez por bandera por los diferentes escenarios españoles e internacionales, es un referente para muchas mujeres dentro del mundo del flamenco. La Macanita, por su carácter sobre las tablas y también por su voz inconfundible, ha abierto muchas puertas a la igualdad en el mundo del arte jondo, algo que valoró la Junta en su distinción. Esta heredera directa de la Paquera de Jerez y La Perla, además de ser considerada una de las mejores cantaoras, es muy reconocida por su constante lucha por la igualdad de las mujeres gitanas. Por todo ello, se le entregó el galardón de la bandera de Andalucía por la promoción de la igualdad, y durante la entrega de dicha distinción, manifestó estar muy emocionada, además de afirmar que va “a seguir luchando por defender el arte de mi tierra”. Lo demostró con creces al finalizar el acto, donde los asistentes disfrutaron de su impresionante eco con el que daba vida al Himno de Andalucía, de Blas Infante. Como acompañamiento, la pianista Rosario Montoya ‘La Reina Gitana’, también hizo vibrar al público. Ambas emocionaron a todo el palco de butacas que se encontraba totalmente lleno para este acto tan especial, e incluso hicieron que los presentes entonaran junto a Tomasa el estribillo del himno. Un hermoso espectáculo que ponía el broche de oro a una emotiva gala de reconocimiento de muchas de las personas que como estos once galardonados, entidades y empresas, con sus valores, su labor y su profesión, intentan elevar a lo más alto la provincia de Cádiz, siempre llevando su tierra por bandera y colaborando en todo lo posible por el desarrollo.