Vuelta a la descentralización

Casi cinco años después de que la Consejería de Salud decidiese adelgazar su cúpula directiva, mediante una serie de fusiones en la gestión, como una medida de eficiencia en una época de ajustes presupuestarios, la situación empieza a revertir, con cambios en la estructura organizativa del área sanitaria Norte de Cádiz, que engloba el hospital de Jerez y la Atención Primaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, destinados ahora a su descentralización. En 2013 la Consejería redujo en la provincia un 20% el número de puestos directivos en centros sanitarios, que se tradujo en nueve cargos menos ( tres gerentes, tres directores y tres subdirectores). En el caso de Jerez se unificaron en una sola gerencia los distritos de Atención Primaria Jerez-Costa Noroeste, Sierra y hospital de Jerez, gestionados antes por tres direcciones distintas. María Ángeles Prieto, fue la primera gerente de todo el área sanitaria, y su gestión no estuvo exenta de polémica. A los pocos meses de su nombramiento se produjeron también eliminación de cargos intermedios en el organigrama del hospital y la tijera pasó además por Atención Primaria con la unificación de la dirección de algunos centros.

La llegada de un nuevo gerente al área sanitaria, Julio Egido, nombrado el pasado mes de marzo, ha coincidido con una serie de cambios en la estructura del área de gestión sanitaria Norte de Cádiz: el primero de nombres ya que el hasta ahora director médico, el cirujano Benito Ortegón, dimitió hace dos semanas y según han comunicado desde la delegación territorial de Salud, ya hay una nueva persona ejerciendo el cargo, aunque aún en funciones. Pero además se ha producido una reorganización de forma que el organigrama del área sanitaria queda formado por el director gerente, el director médico, una dirección de Enfermería y tres subdirecciones asistenciales. La dirección de Enfermería, a su vez tendrá dos subdirecciones: una que estará más dedicada al hospital de Jerez y otra a la Atención Primaria, y cuya función será entre otras, recorrer los centros de salud dependientes del área para ver las necesidades en materia de enfermería.

Por su parte, las subdirecciones asistenciales se dedicarán una más específicamente al hospital de Jerez, otra a la Sierra, con ubicación física en Villamartín, según señalaron desde la delegación territorial de Salud, pero también en el hospital de Jerez, y una tercera, que se encargará de la Atención Primaria de Jerez y Costa Noroeste. Hay que tener en cuenta que anteriormente había dos subdirecciones asistenciales, por lo que la tercera será de nueva creación "de forma inminente" y se va a dedicar a la Primaria de Jerez y Costa Noroeste y la otra, aunque ya existía, se hará cargo ahora de los centros de salud de la Sierra.

El objetivo de estas medidas, según el SAS, es facilitar una descentralización y "dar un mayor protagonismo a la Atención Primaria".

Precisamente en la unificación de la gestión del hospital y los distritos de Atención Primaria, los profesionales de los centros de salud son los que se sintieron más 'olvidados' y 'ninguneados' por la administración. De hecho, la ex gerente María Ángeles Prieto sólo visitó algún centro de salud después de tres años de su nombramiento y a raíz de que los profesionales, que crearon la Marea Blanca, hiciesen público su malestar por las deficiencias que existían con concentraciones en las puertas de los centros. El siguiente gerente, Manuel Lubián, intentó no caer en el mismo error, e incluso participó en concentraciones en centros de salud donde se había producido una agresión a profesionales. Ahora el SAS también quiere hacer hincapié en el mensaje de que el nuevo gerente del área sanitaria no se vuelca sólo con el hospital. Desde la delegación territorial de Salud destacan que Julio Egido y su equipo están recorriendo los centros de su área -20 centros de salud y 40 consultorios- distribuidos en nueve zonas básicas: Chipiona, Jerez, Rota, Sanlúcar, Alcalá del Valle, Arcos, Olvera, Ubrique y Villamartín- "interesándose por las posibles carencias y necesidades para resolverlas, en la medida de lo posible, sobre la marcha. Lo propio se está haciendo con las diferentes unidades y servicios del hospital".

El Sindicato Médico es uno de los más firmes partidarios de que se vuelvan a separar a nivel de gestión el hospital y los distritos de Atención Primaria, al tratarse actualmente de "un área sobredimensionada" y CCOO también entendía necesaria la existencia de algún tipo de subdirección que hiciese de enlace entre la Primaria y el hospital, para evitar los problemas de coordinación que existen. Asimismo, la plataforma Marea Blanca, ha venido defendiendo una cierta descentralización.