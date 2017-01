Retrasos de dos años para resolver los pleitos de las cláusulas suelo

La sentencia europea que considera contraria a derecho la cláusula suelo que muchos bancos imponían en los contratos hipotecarios y que dicta doctrina para su anulación hace prever una avalancha de demandas en el único juzgado de lo mercantil de la provincia y que será el encargado en su vía civil de absorber toda esta carga de trabajo.

El problema es que lloverá sobre mojado. Al colapso creado en este juzgado por el enorme número de concursos de acreedores que se han tramitado a causa de la crisis y que tienen un largo recorrido, se han venido ya acumulando las demandas de cláusulas suelo anteriores a la resolución europea. De este modo, en la actualidad interponer una demanda sobre esta cláusula supone que el caso no será visto y resuelto hasta finales de 2017.

El juzgado de lo mercantil cuenta desde el pasado 2 de diciembre con un segundo juez de refuerzo, que va a ser el encargado de intentar agilizar este nuevo aluvión y que no se aumenten los retrasos. Los jueces dedicados a estos casos, mientras, esperan que el Gobierno se posicione sobre el mecanismo para abordar estas resoluciones que puedan dar un mayor dinamismo a los casos. La doctrina dictada por Europa ya ayuda mucho, en el sentido de que jurispurudencialmente estos casos ya ofrecen pocas dudas, pero los trámites burocráticos siguen demorando resoluciones, por lo que las personas que cuenten con una hipoteca impagada y que inicien ahora el procedimiento tendrán que esperar varios años anters de que los bancos les devuelvan lo que les han cobrado indebidamente. Sánchez no es partidario de un "normativa precipitada que luego no sea operativa. Mejor despacio y bien hecho que rápido y de difícil aplicación. Merece la pena que se tomen su tiempo para encontrar la mejor solución que no lleven a recursos interminables que dilaten aún más las demandas".

Los cálculos de los abogados especializados en este tipo de casos son que en la provincia puede haber unos 150.000 afectados y que el montante de lo que los bancos deberían devolver no bajaría de 750 millones de euros.

El abogado José Luis Ortiz, cuyo despacho lleva más de dos mil casos relacionados con las cláusulas suelo,recomienda para recuperar el dinero que se reclame de inmediato en el banco y no se espere a que la entidad decida la devolución por su cuenta porque ésta difícilmente se producirá. A aquellos que ya han obtenido una setencia sólo parcialmente favorable, lo que viene sucediendo desde 2013, les sugiere el recurso para recuperar el total del dinero cobrado indebidamente.