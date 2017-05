Incertidumbre ante el futuro del hotel Utopía de Benalup

Utopía, el hotel de cuatro estrellas de Benalup que presenta una original propuesta, basada en el espíritu de las vanguardias de los años 30, vive en estos momentos una situación de incertidumbre ante su futuro.

El pasado mes de febrero fallecía su propietario e impulsor, Miguel Ángel Fernández, y el alojamiento quedaba en manos de los trabajadores, que desde entonces lo están gestionando.

Ahora, sobre el negocio se ciernen varias noticias sobre su posible cierre, aunque algunas fuentes consultadas no saben precisar si será temporal o definitivo. Al preguntar en el establecimiento sobre el nombre del actual director o gerente, aseguran que "ahora mismo no podemos dar esa información" y no responden a ninguna cuestión.

No obstante, desde la Policía Local de Benalup explican que está cerrado desde hace varios días, aunque no aportan más información al respecto.

En similiares términos se expresa un conocido vecino del pueblo, quien dice que lo que se escucha es que el hotel va a cerrar en los próximos días, mientras que una artista, habitual en la programación del hotel, señala que le han comunicado que ya no va a volver a actuar allí.

Por su parte, una persona cercana al antiguo dueño afirma que el hotel Utopía vive en la actualidad "una situación transitoria" , aunque tiene constancia de que hay empresarios interesados en adquirir y reflotar el establecimiento.

Por último, estamentos oficiales como la Asociación de Hoteles de la Provincia, el Patronato Provincial de Turismo o el Ayuntamiento de Benalup no tienen ningún tipo de noticia sobre una posible clausura del alojamiento.

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Fernández los empleados del hotel le rindieron un homenaje en forma de espectáculo los pasados días 21 y 22 de abril en el que participó, entre otros, el cantante y compositor Mikel Erentxun, uno de los habituales de las noches de Utopía.